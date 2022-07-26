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Зимбабве вводит золотые монеты для сдерживания инфляции
26 Июля 2022 12:05

Зимбабве вводит золотые монеты для сдерживания инфляции

ХАРАРЕ. КАЗИНФОРМ – Зимбабве выпустила золотые монеты в качестве законного платежного средства для сдерживания инфляции, которая подорвала нестабильную местную валюту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Беспрецедентный шаг был объявлен в понедельник центральным банком страны, чтобы повысить доверие к местной валюте. Так, гиперинфляция в 2008 году, по данным МВФ, достигла 5 млрд процентов, в связи с чем многие розничные торговцы не принимают доллар Зимбабве, предпочитая дефицитный доллар США.

Управляющий Резервного банка Зимбабве Джон Мангудьи сообщил, что центральный банк выдал коммерческим банкам 2 тыс. монет. Первая партия была отчеканена за пределами страны, но в будущем планируется производить их в своей стране.

Зимбабвийский экономист Проспер Читамбара отметил, что правительство пытается снизить очень высокий спрос на доллар США, потому что он не соответствует предложению. Ожидается, что данная мера окажет стабилизирующий эффект с точки зрения ценообразования на товары.

Монета названа «Mosi-oa-Tunya» (на местном языке означает «водопад Виктория»), каждая весом в одну тройскую унцию (31,1 грамма) и чистотой 22 карата. Они будут иметь статус ликвидного актива, то есть их можно будет конвертировать в наличные деньги и использовать в транзакционных целях.

Цена монет будет определяться международным рыночным курсом за унцию золота плюс 5 процентов к стоимости производства монеты. В понедельник стоимость монеты составляла 1824 доллара США.

Согласно заявлению центрального банка, любое физическое и юридическое лицо может купить монеты в банках страны.


Фото: abcnews.go.com
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