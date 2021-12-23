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Зима в Индии: в заповеднике детенышей животных укрывают одеялами

23 Декабря 2021 13:11
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Зима в Индии: в заповеднике детенышей животных укрывают одеялами

КАЗИРАНГА. КАЗИНФОРМ - В национальном парке Казиранга в Индии животных укрывают одеялами и обогревают с помощью тепловентиляторов из-за холодной погоды. По сообщениям, питомцам Центра реабилитации и сохранения дикой природы выдали одеяла и обогреватели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NDTV.

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«Мы особенно заботимся о детенышах носорогов и слонят, предоставляя им теплую одежду», - сказал Самсул Али, ветеринарный врач Центра реабилитации и охраны дикой природы.

В настоящее время в национальном парке содержатся девять слонят, пять жеребят и один тигренок, а также многие другие животные. В то же время власти также уделяют особое внимание их рациону и дают им богатую питательными веществами еду.

Птицы в национальном парке также содержатся в инкубаторах, чтобы защитить их в суровые зимние месяцы.

В среду в Казиранге была зафиксирована рекордно низкая температура в 10 градусов тепла.


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#Индия   #Общество   #Погода   #Мировые новости   #Животные  
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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