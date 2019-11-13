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вчера 17:00
Зима близко: Чикаго сковали рекордные морозы
ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ – Рекордные по местным меркам морозы и снегопад обрушились на Чикаго во вторник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местный телеканал WGN-TV.
Во вторник вечером отметка термометра в Чикаго упало до рекордных -17 градусов Цельсия. Прежний рекорд низкой температуры был установлен в 1986 году, тогда температура упала до -13 градусов Цельсия.
NBC Chicago отмечает, что менее чем за 24 часа в городе были установлены 4 погодных рекорда. Во-первых, как уже отмечалось, был побит рекорд самой низкой температуры в городе. Помимо этого, в Чикаго выпало рекордное для ноября количество осадков в виде снега, а еще это был «самый холодный понедельник» и «самый холодный вторник» в истории города.
Телеканал WGN-TV также сообщил, что из-за заморозков и обильного снегопада были отменены более 1,300 рейсов, тысячи пассажиров застряли в аэропорту города.
Один из бортов авиакомпании American Eagle «соскользнул» с посадочной полосы при приземлении в местном аэропорту. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Резкое похолодание привело к тому, что многие школы, а также предприятия были закрыты. В городе для удобства жителей были открыты пункты обогрева.
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