Жуткое нападение в Корее: неизвестный въехал в толпу и устроил поножовщину

СЕУЛ. РЕНХАП - КАЗИНФОРМ - 13 человек были ранены в четверг после того, как мужчина выехал на автомобиле на пешеходную дорожку, а затем напал на прохожих с ножом в универмаге в Соннаме, к югу от Сеула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.



Полиция задержала 20-летнего подозреваемого всего через 10 минут после получения сообщения о нападении около 17:55 по местному времени рядом со станцией метро Сохён.

По словам полиции, подозреваемый работает в сфере доставки.

Девять человек получили ножевые ранения, еще четверо пострадали от наезда автомобиля.

Точное состояние пострадавших пока не сообщается.

По словам свидетелей на месте происшествия, подозреваемый был одет в черную одежду и солнцезащитные очки и размахивал ножом длиной от 50 до 60 сантиметров. Подозреваемый вошел в универмаг после того, как его машина остановилась.

Хотя некоторые свидетели утверждали, что преступников было несколько, полиция пришла к выводу, что у нападавшего сообщников не было.

Подозреваемый хранит молчание, в том числе о своих мотивах.

Ранее сообщалось о похожем случае в столице Южной Кореи 21 июля. 33-летний мужчина по имени Чо Сон также зарезал совершенно незнакомого человека в возрасте 20 лет возле станции Силлим в Сеуле, а затем напал на троих мужчин в соседнем переулке.

Два дня спустя Чо был официально арестован по обвинению в убийстве и покушении на убийство.