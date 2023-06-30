Жуткое ДТП в Астане: Женис Касымбек прокомментировал опасность столбов ЛРТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал жуткую аварию, где автомобиль влетел в столб ЛРТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о вчерашней аварии, то расследование покажет причины. Предварительно, то, что зарегистрировали камеры «Сергек»: там никаких препятствий не было. Там ежедневно проезжают сотни тысяч машин. Это произошло рано утром. Как только официальная информация выйдет по этой трагедии, мы предоставим всю эту информацию. Я думаю, департамент полиции все покажет объективно», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Напомним, жуткое ДТП произошло на мосту «Арыс» по улице Ш.Калдаякова. Автомобиль наехал на бетонно-арматурную конструкцию Astana LRT. В результате происшествия 43-летний водитель от полученных телесных повреждении скончался на месте. Позже городские власти опровергли информацию о том, что водитель был работником акимата.