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Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Июня 2023, 12:34
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата Кадр из видео astana_sergek

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 июня в Астане произошла жуткая авария. Автомобиль влетел в столб ЛРТ, водитель погиб на месте происшествия. В социальных сетях появилась информация, что он работал в акимате города, передает МИА «Казинформ».

Городские власти опровергли эту информацию.

«Не сотрудник акимата и никогда им не был», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, жуткое ДТП произошло на мосту «Арыс» по ул. Ш.Калдаякова. Автомобиль наехал на бетонно-арматурную конструкцию Astana LRT.

«В результате происшествия 43-летний водитель от полученных телесных повреждении скончался на месте. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы», - отметили в ведомстве.


Астана   ДТП   Акимат   МВД РК  
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