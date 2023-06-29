Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 июня в Астане произошла жуткая авария. Автомобиль влетел в столб ЛРТ, водитель погиб на месте происшествия. В социальных сетях появилась информация, что он работал в акимате города, передает МИА «Казинформ».

Городские власти опровергли эту информацию.

«Не сотрудник акимата и никогда им не был», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, жуткое ДТП произошло на мосту «Арыс» по ул. Ш.Калдаякова. Автомобиль наехал на бетонно-арматурную конструкцию Astana LRT.

«В результате происшествия 43-летний водитель от полученных телесных повреждении скончался на месте. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы», - отметили в ведомстве.