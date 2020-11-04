+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 11 °С
USD 433.3 EUR 506.74
RUB 5.44 CNY 64.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жуткое ДТП в Алматы: скончался выпрыгнувший из грузовика водитель

4 Ноября 2020 13:03
Поделиться:
Жуткое ДТП в Алматы: скончался выпрыгнувший из грузовика водитель

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водитель, выпрыгнувший из кабины КамАЗа во время ДТП в Алматы, скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Обрушение кровли в строящемся спорткомплексе в Чундже: аким области назвал сумму убытка
Первая попытка кражи газа зафиксирована в столице Из горящего автомобиля вызволил мужчину павлодарский полицейский Срок службы участкового инспектора планируют увеличить в Казахстане

В департаменте полиции города сегодня сообщили, что водителя не удалось спасти - он скончался в больнице.

Напомним, накануне в Алматы произошло массовое ДТП, где грузовик на большой скорости снес несколько машин, остановку трансформаторную будку, а после разлетелся на куски.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #ДТП  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив