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Жуткое ДТП в Алматы: скончался выпрыгнувший из грузовика водитель
4 Ноября 2020 13:03
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водитель, выпрыгнувший из кабины КамАЗа во время ДТП в Алматы, скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В департаменте полиции города сегодня сообщили, что водителя не удалось спасти - он скончался в больнице.
Напомним, накануне в Алматы произошло массовое ДТП, где грузовик на большой скорости снес несколько машин, остановку трансформаторную будку, а после разлетелся на куски.
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