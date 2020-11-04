Жуткое ДТП в Алматы: скончался выпрыгнувший из грузовика водитель

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водитель, выпрыгнувший из кабины КамАЗа во время ДТП в Алматы, скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сегодня сообщили, что водителя не удалось спасти - он скончался в больнице.

Напомним, накануне в Алматы произошло массовое ДТП, где грузовик на большой скорости снес несколько машин, остановку трансформаторную будку, а после разлетелся на куски.