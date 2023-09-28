Жуткая находка: изувеченные человеческие останки обнаружили в мексиканском городе

Во вторник в мексиканском городе Монтеррей на севере страны были обнаружены изувеченные останки около дюжины человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Сообщения, оставленные вместе с останками, предполагают, что жертвы были убиты в ходе зачистки внутри некой банды.

Монтеррей — промышленная и деловая столица Мексики, а также штаб-квартира многих крупных компаний.Ранее в этом году компания Tesla объявила, что откроет в городе огромный автомобильный завод в 2024 году.

Расчлененные тела были обнаружены в семи разных местах по всему Монтеррею. В начале 2010-х годов за контроль над городом боролись несколько наркокартелей. Пытаясь запугать своих соперников, картели подвешивали тела на мостах или оставляли части тел рядом со знаками, предупреждающими врагов.Местная полиция заявила, что за сбросом тел стоит картель из соседнего штата Тамаулипас. Лидер данного картеля Хуан Херардо Тревиньо Чавес был арестован мексиканскими силами безопасности в марте 2022 года и депортирован в США.

Помимо торговли наркотиками, картель терроризирует мигрантов в штатах Нуэво-Ларедо и Тамаулипас. Он похищает мигрантов, направляющихся через Мексику в США, и требует от их семей тысячи долларов за освобождение родственников.