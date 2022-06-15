15 Июня 2022 09:35

Журналисты ознакомились с ходом ремонта и строительства дорог на Западе Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная компания «КазАвтоЖол» провела пресс-тур для представителей СМИ с целью ознакомления их с проводимыми работами на дорогах республиканского значения по маршруту «Актобе – Уральск – Атырау», передает корреспондент МИА «Казниформ».

В частности, участники тура ознакомились с проводимыми работами на трассе «Актобе – Кандыагаш», полный ввод в эксплуатацию которой запланирован на осень 2023 года.

Как сообщил директор Актюбинского областного филиала Национальной компании АО «Казавтожол» Марат Махамбетов, реконструкция трассы «Актобе-Кандыагаш» началась в прошлом году.

«Сейчас мы находимся на 18-м километре трассы, здесь идет асфальтирование. Помимо дороги возводятся мосты и водопропускные и скотопропускные сооружения. Данное шоссе было введено в эксплуатацию в 1960-х годах. Темпы движения транспорта на дороге того времени и нынешние не сопоставимы. Шоссе будет четырехполосным. В этом году планируем ввести в эксплуатацию 89 км дорог по двум полосам. То есть до осени мы постараемся открыть движение до города Кандыагаш. Кроме того, планируется создание необходимой инфраструктуры между Актобе и Кандыагашем. Сейчас мы совместно с акиматом рассматриваем вопросы инфраструктуры», - сообщил Марат Махамбетов.

Согласно озвученным данным, на строительство дороги из бюджета выделено 64 млрд тенге.

«Что касается проблемных моментов, то в ходе работ цены на строительные материалы значительно выросли. В том числе подорожали железобетонные, арматурные и другие материалы. Тем не менее, работы проводятся своевременно. Был заключен трехсторонний меморандум по строительству этой дороги. Что касается дефицита кадров, то нам не хватает инженеров, автогрейдеров и асфальтоукладчиков. Для решения этого вопроса мы тесно сотрудничаем с автодорожным колледжем в Актобе. Некоторые из наших специалистов преподают в этом учебном заведении», - отмечает Марат Махамбетов.

По его словам, шоссе относится к первой категории. В строительстве дороги задействовано 500 специалистов и 200 единиц техники. Эта республиканская дорога может стать платной в будущем.

Кроме того в районе населенного пункта Жарлы Актюбинской области реконструируют размытые придорожные трубы.

По словам Марата Махамбетова, весной этого года на 283 километре в районе села Жарлы была смыта труба, проложенная под дорогой. ЧП произошло в ночь с 1 на 2 апреля текущего года.

«Мы немедленно прибыли на место происшествия. Там было три путевых водопровода, которые не выдержали сильного напора. Теперь вместо одного придорожного водопровода планируется провести четыре трубы. Эту работу мы завершим до августа», - заверил Марат Махамбетов.

На сегодняшний день на данной территории уже завершены работы по строительству объездных дорог.

«Соответствующее поручение дано подрядной компании, ответственной за дорогу. Данная часть республиканской дороги, которая в целом была размыта, до сих пор не введена в эксплуатацию. То есть это еще строящаяся магистраль», - говорит он.

Отметим, что весной этого года в Актюбинской области паводками размыло эту дорогу республиканского значения.

Также ведется средний ремонт участка автодороги «Самара – Шымкент», соединяющей Актобе и Уральск.

О ремонтных работах на этом отрезке рассказал главный инженер ТОО «Жол Алга системс» Сергей Авраменко.

«На ремонт дороги по трассе «Самара – Шымкент», соединяющей Актобе и Уральск, выделено 1 197 840 тенге. Общая протяженность трассы составляет 34 километра. Ремонт мы начали в октябре прошлого года. Ранее нам удалось отремонтировать 15 километров дорог. В мае этого года мы возобновили ремонт. То есть сейчас мы ремонтируем еще 19 км дорог»,- сказал Сергей Авраменко в интервью журналистам.

По его данным, ремонт дороги будет завершен в июле.

«Данный участок трассы введен в эксплуатацию в 2012 году. Спустя 10 лет идет реконструкция. Работа идет по графику», - говорит он.

По словам директора регионального филиала Национальной компании АО «Казавтожол» Марата Махамбетова, Актобе в некоторых сегментах на 100% обеспечивает себя дорожно-строительными материалами.

«В Мугалжаре есть завод. Кроме того, помимо внутреннего спроса, мы обеспечиваем дорожно-строительными материалами соседнюю Уральскую и Атыраускую область. Инертные материалы в основном используются в строительстве дорог общего пользования. Это гравий. Кроме того, в Актюбинской области помимо Мугалжара работают еще заводы по производству и других материалов», - сообщил Марат Махамбетов.

Было отмечено, что в Актюбинской области общая протяженность республиканских дорог составляет 1 869 км.

«Кроме того, наши заводы производят материалы, необходимые для строительства дорог, железобетонных и мостовых сооружений. В этой связи можно сказать, что Актюбинская область на 100% обеспечивает себя строительными материалами, необходимыми для строительства дорог», - подчеркнул он.

В ходе пресс-тура было отмечено, что трасса «Актобе – Улгайсын» будет введена в эксплуатацию до 2025 года. На сегодня проведен тендер по 7 участкам этой трассы.

«На сегодняшний день проведен тендер по 7 участкам автодороги «Актобе-Улгайсын». Она входит в международный транспортный маршрут «Западный Китай - Западная Европа». Шоссе относится к третей категории и имеет очень высокий уровень транспортного сообщения. В сутки объем автопотока здесь составляет более 10 тысяч автомобилей. Большинство грузовиков прибывают из южных регионов страны. К сожалению, на данной трассе часто происходили дорожно-транспортные происшествия. Поэтому было дано поручение довести трассу «Актобе - Улгайсын» до уровня первой категории», - добавил Марат Махамбетов.

Сейчас полным ходом идет работа по всем семи участкам.

«В текущем году планируется проведение экспертизы по двум участкам. Общая протяженность составляет 260 километров. Далее идет маршрут в Кызылординскую область. Мы считаем, что при переводе из третей категории в первую качество дороги значительно повысится, а соотношение транспортных средств будет увеличиваться», - сказал Марат Махамбетов.

Спикер также отметил, что трасса «Актобе – Улгайсын» будет полностью введена в эксплуатацию до 2025 года.

Что касается Западно-Казахстанской области, как отметил директор местного филиала национальной компании «Казавтожол» Казбек Мамбетов, в регионе 62% трасс находятся в удовлетворительном состоянии. Остальные 38 процентов неутешительны. На сегодняшний день из этих 38% трасс на 27% ведутся работы по капитальному ремонту и реконструкции.

«После этой работы мы ожидаем, что в следующем году удовлетворительный уровень республиканских магистралей в области достигнет 89%», - сказал Казбек Мамбетов в ходе пресс-тура.

По его словам, есть специалисты и соответствующая техника, необходимая для строительства и ремонта дорог.

Весной этого года Глава государства дал поручения Правительству и главе региона по проблеме дорог в Западно-Казахстанской области, которая на протяжении многих лет остается нерешенной. Сейчас в данном регионе идет активная работа по строительству и ремонту дорог.

«Мы сейчас находимся на трассе в районе Казталовского района. То есть эта дорога «Казталов – Жанибек» будет продолжена до границы с Россией. Здесь идет капитальный ремонт, в основу укладывается бетон. На участке, на котором мы остановились, проложено 13 километров асфальта. В целом по данному маршруту заасфальтировано 80 километров дорог. Дороги строят местные подрядные компании, рабочие тоже свои», - рассказывает Казбек Мамбетов.

По словам руководителя филиала, эта трасса до границы с Россией относится к третьей категории. Здесь трудятся около 700 человек, в работах задействовано около 500 единиц техники.

«Есть два способа доставки дорожно-строительных материалов. Один из них начинается с Актобе и обходит Атыраускую область. Некоторые материалы завозятся из России. Сегодня мы договариваемся с компанией «КТЖ» по ускорению поставок материалов. На дорожно-строительные работы требуется около 8 тыс. вагонов материалов. В настоящее время доставлено 1,5 тыс. вагонов. Думаем, что и остальные материалы придут вовремя. Кроме того, сейчас идет капитальный ремонт 103 км дорог по маршруту «Онеге-Бисен-Сайкын». Данный участок дороги соединяет территорию Казталовского, Жанибекского и Бокейординского районов ЗКО. Сейчас темпы транспортного сообщения на этой дороге не высокие. Ожидается, что после завершения строительства дороги эти показатели будут увеличены. В целом по ЗКО протяженность трасс республиканского значения составляет 1 414 км. В этом году из республиканского бюджета на строительство и ремонт дорог выделено 15 млрд тенге», - проинформировал Казбек Мамбетов.

Автодорога «Онеге-Бисен-Сайкын» будет введена в эксплуатацию в следующем году.

«Здесь идет строительство двух участков. Один до 50-го километра, второй-от 50-го до 103-го. Протяженность дороги в данном направлении составляет 103 километра. Работают 2 подрядные компании, обе местные. Рабочих и техники хватает, только одна проблема есть - в плане поставок дорожно-строительных материалов. Мы просим увеличить количество вагонов, поставляющих дорожно-строительные материалы», - добавил Казбек Мамбетов.

В строительстве трассы «Онеге-Бисен-Сайкын» задействовано около 170 рабочих и более 100 единиц техники.

«В настоящее время уложено 12 километров асфальта. Продолжаются работы по устройству земляного полотна, устройству нижней конструкции дорожного полотна и многое другое. Кроме того, параллельно идут работы по изготовлению инертных и строительных материалов. Дорогу планируется сдать в эксплуатацию в конце 2023 года», - сказал он.

Участники тура также побывали в Атырау. Как сообщил директор местного филиала национальной компании «Казавтожол» Болатбек Айтбеков, на трассе «Атырау – Астрахань» планируется построить площадки для отдыха, а также теплые туалеты вдоль дороги.

«При строительстве зон отдыха и туалетов будет учитываться спрос и уровень потребления населения. Кроме того, вдоль шоссе предусмотрено строительство водопропускных труб и переходов для скота. В текущем году на ремонт дорог в Атырауской области из бюджета выделено 56 млрд тенге», - сказал Болатбек Айтбеков

По его словам, в Атырауской области протяженность дорог республиканского значения составляет 1125 километров.

«На сегодняшний день 83% дорог республиканского значения в Атырау находятся в удовлетворительном состоянии. Участки дорог, прошедшие реконструкцию, сдаются в эксплуатацию. По общему плану трасса «Атырау - Астрахань» будет полностью введена в эксплуатацию в 2023 году», - заверил Болатбек Айтбеков.

На сегодняшний день заасфальтировано 60 километров дорог.

«Общая протяженность дороги - 277 километров. Из них 60 км заасфальтировано на сегодня. Сейчас идет реконструкция оставшихся 217 км дорог. Ремонтные работы дороги разделены на четыре участка. Более 500 рабочих трудятся с использованием порядка 400 единиц техники. Строительные материалы будут поставляться из соседних Мангистауской и Актюбинской областей. В доставке материала ощущается нехватка количества вагонов. Дорога длинная, в некоторые регионы железнодорожное сообщение не ходит. Ранее «Атырау-Астрахань» была на уровне третей категории, а теперь строится трасса второй категории. Если раньше ширина дороги составляла 7 метров, то теперь она будет составлять 9 метров», - сообщил Болатбек Айтбеков.