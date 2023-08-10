Журналисты МИА «Казинформ» поддержали литературный челлендж ко Дню Абая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» поддержало литературный челлендж певца Димаша Кудайбергена ко Дню Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Память великого казахского мыслителя почитают во всем мире. Накануне известный певец Димаш Кудайберген запустил челлендж в соцсетях, прочитав стихотворение поэта «Ғылым таппай мақтанба».

Он предложил всем своим подпискам, казахстанцам принять участие в челлендже. Для этого нужно прочесть отрывок из любого произведения Абая Кунанбайулы, записать видео и поделиться им в социальных сетях с хэштегом #abaychallange.

Эстафету затем подхватил телеканал Jibek Joly и передал ее Казинформу.

В челлендже приняли участие журналисты казахской, русской, узбекской и китайской редакций МИА «Казинформ», прочитав отрывки из стихотворений Абая на разных языках.

Казинформ передает эстафету коллегам из Tengrinews.

Литературный челлендж также поддержали сотрудники посольства Казахстана в Узбекистане, возложив цветы к памятнику великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

Напомним, 10 августа весь Казахстан отмечает День Абая Кунанбаева.

Абай Кунанбайулы - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети X поздравление с Днем Абая.

ТРК Президента также опубликовал видеопоздравление.