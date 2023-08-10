Журналисты МИА «Казинформ» поддержали литературный челлендж ко Дню Абая
Память великого казахского мыслителя почитают во всем мире. Накануне известный певец Димаш Кудайберген запустил челлендж в соцсетях, прочитав стихотворение поэта «Ғылым таппай мақтанба».
Он предложил всем своим подпискам, казахстанцам принять участие в челлендже. Для этого нужно прочесть отрывок из любого произведения Абая Кунанбайулы, записать видео и поделиться им в социальных сетях с хэштегом #abaychallange.
Эстафету затем подхватил телеканал Jibek Joly и передал ее Казинформу.
В челлендже приняли участие журналисты казахской, русской, узбекской и китайской редакций МИА «Казинформ», прочитав отрывки из стихотворений Абая на разных языках.
Казинформ передает эстафету коллегам из Tengrinews.
Литературный челлендж также поддержали сотрудники посольства Казахстана в Узбекистане, возложив цветы к памятнику великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.
Напомним, 10 августа весь Казахстан отмечает День Абая Кунанбаева.
Абай Кунанбайулы - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.
Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети X поздравление с Днем Абая.
ТРК Президента также опубликовал видеопоздравление.