Журналистов оморячили на военном корабле «Семсер»

В рамках трехдневного тура, организованного Комитетом национальной безопасности, журналисты посетили пограничные корабли и катера второго дивизиона береговой охраны департамента Погранслужбы КНБ по Мангистауской области, передает агентство Kazinform.

В рамках мероприятия морские пограничники провели экскурсию по кораблю «Семсер», показали вооружение и специальные средства, используемые в охране государственной границы, а также продемонстрировали гостям учебный эпизод по задержанию нарушителей границы в Каспийском море.

Журналисты были впечатлены слаженностью действий экипажей, высоким уровнем подготовки и технического оснащения пограничных кораблей.

После практических действий, по сложившейся морской традиции, пограничники провели церемонию оморячивания. Журналисты выпили плафон соленой морской воды, доказав свою принадлежность к рядам морских стражей. Командир корабля вручил гостям сертификаты оморячивания, с точной датой, временем и координатами проведения церемонии.

После пограничники угостили журналистов макаронами по-флотски, борщом и компотом, что добавило мероприятию еще больше дружеской атмосферы и позволило гостям почувствовать себя частью большого и сплоченного коллектива морских стражей.

В завершении мероприятия первый заместитель начальника департамента ПС КНБ по Мангистауской области, капитан первого ранга Данияр Мальчубаев подчеркнул важность взаимодействия с представителями СМИ и поблагодарил всех участников, пожелав творческих успехов и мирного неба.

Напомним, что в период с 18 по 20 июня этого года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, в преддверии Дня журналистики, был организован пресс-тур представителей республиканских и областных СМИ.

В первый и второй день журналисты посетили учебный полигон службы специального назначения КНБ «А» и объекты пограничного ведомства, в частности учебно-тренировочную станцию по живучести корабля и пограничное отделение «Тупкараган».