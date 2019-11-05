Журналистов и общественников хотят привлечь к работе конкурсных госкомиссий в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С новой инициативой выступил департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В качестве наблюдателей, в основном, принимают участие государственные служащие других госорганов, поэтому нами сейчас ведется активная работа по привлечению к этой важной работе представителей неправительственных организаций, общественных объединений и средств массовой информации», - сказал руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области Токтамыс Жумагулов в ходе семинара на тему «Наблюдатели - гарантия прозрачности и объективности конкурсного отбора на государственную службу».

По его словам, департамент намерен привлекать общественность в качестве наблюдателей к работе конкурсных комиссий государственных органов. Форум, организованный этим ведомством, должен был активизировать участие в конкурсных процедурах представителей гражданского общества, в то время как сейчас в регионе работа конкурсных комиссий охвачена наблюдателями на 100 процентов.

«Особое место в обеспечении прозрачности конкурсных процедур по отбору на государственную службу занимают представители неправительственных организаций, гражданского общества, СМИ, депутаты. Среди них активную позицию проявили общественные объединения, совет ветеранов, этнокультурные объединения, депутаты партии «Нур Отан», палата предпринимателей, областные газеты «Сарыарка самалы», «Звезда Прииртышья» и другие», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области.

Представители этих организаций постоянно участвуют в конкурсных процедурах, отметили в пресс-службе.

«Конечно, в собеседовании с кандидатами и заключительном заседании конкурсной комиссии могут участвовать представители нашего департамента. Эту возможность мы активно используем в своей работе, при обнаружении каких-либо недостатков либо нарушений незамедлительно извещаем об этом конкурсную комиссию и принимаем меры по их устранению», - подчеркнул Т. Жумагулов.

Участники встречи высказали свои мнения о том, как улучшить работу конкурсных комиссий и привлечь наблюдателей. Директор областной палаты предпринимателей Ербол Арынов предложил прямо на заседании конкурсной комиссии вскрывать запечатанный конверт с вопросами, сформированными департаментом госслужбы, для объективности и недопущения лоббирования интересов отдельных граждан.

«Объективность при проведении конкурса обеспечивается, во-первых, равенством условий для всех кандидатов, то есть кандидаты проходят собеседование в одно время, в одной конкурсной комиссии. Во время собеседования допускается использование кандидатом технических средств записи, если это не мешает ходу заседания конкурсной комиссии, - подчеркнули в областном департаменте. - Кроме того, конкурсная комиссия формирует перечень вопросов для каждой вакантной должности, задаваемых в равном объеме кандидатам, претендующим на одну и ту же должность».







