Журналистку силой вывели из здания акимата - в госоргане дали комментарий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Охранник акимата Алатауского района города Алматы поднял и вывел из здания акимата журналистку телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналист Акбопе Танирберген опубликовала видео инцидента в социальной сети.

В акимате Алатауского района дали официальный комментарий касательно инцидента.

«В связи с действующими карантинными ограничениями вход в здание акимата Алатауского района ограничен и осуществляется по приложению Ashyk. Журналист А. Танирберген с оператором прошли в здание не сканировав свои статусы в приложении и пройдя под турникетом, о чем имеется соответствующая видеозапись. На замечания сотрудников службы охраны представители СМИ не реагировали, провоцируя конфликтную ситуацию», - сообщили в акимате.

Как считают в акимате, представители СМИ, не реагируя на замечания сотрудников службы охраны, спровоцировали конфликт. Однако охранник также может быть наказан.

«Акимат Алатауского района официально заявляет о неприемлемости поведения сотрудника службы охраны, в отношении которого начато служебное расследование. По результатам будет принято решение о привлечении его к ответственности. В то же время в акимате подчеркнули, что акимат открыт для работы с представителями СМИ на конструктивной основе и готов предоставить доступ к интересующей информации в рамках своей компетенции. Аким района готов дать интервью журналистам»,- добавили в акимате Алатауского района.

Ранее сообщалось, что инцидент с журналистом в акимате Алатауского района Алматы прокомментировала м инистр информации и общественного развития РК Аида Балаева. « Считаю необходимым руководству акимата г. Алматы провести служебное расследование и принять соответствующие меры для недопущения повторения аналогичных ситуаций в отношении представителей СМИ», - заявила глава МИОР.







