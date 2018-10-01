Журналистка найдена мертвой в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Журналист и продюсер одного из музыкальных телеканалов Алматы Айгерим Мусаева обнаружена мертвой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До трагедии молодую девушку родственники и коллеги искали два дня. Об ее исчезновении они сообщили в социальных сетях. По их словам, Айгерим ушла из дома, при этом ничего с собой не взяв. Последний раз журналистку зафиксировала камера видеонаблюдения у здания ЦОНа Алатауского района.

«Айгерим Мусаева днем вышла из дома, так и не вернулась. Она не могла просто уйти. Ведь, у неё двое детей. Мы не можем даже предположить, где она может находиться. Айгерим очень ответственный человек, поэтому она не могла бросить двух маленьких детей!» - говорилось в сообщении коллег.

Несколько часов назад стало известно, что девушку обнаружили мертвой.

В пресс-службе ДВД на транспорте МВД РК подтвердили информацию, взяли расследование этого дела на контроль. Обстоятельства трагедии станут известны позже.

Айгерим Мусаева работала продюсером на канале Hit tv. Девушку похоронят завтра.