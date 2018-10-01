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Журналистка найдена мертвой в Алматы

21 Октября 2018 19:09 1328
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Журналистка найдена мертвой в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Журналист и продюсер одного из музыкальных телеканалов Алматы Айгерим Мусаева обнаружена мертвой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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До трагедии молодую девушку родственники и коллеги искали два дня. Об ее исчезновении они сообщили в социальных сетях. По их словам, Айгерим ушла из дома, при этом ничего с собой не взяв. Последний раз журналистку зафиксировала камера видеонаблюдения у здания  ЦОНа Алатауского района.

«Айгерим Мусаева днем вышла из дома, так и не вернулась. Она не могла просто уйти. Ведь, у неё двое детей. Мы не можем даже предположить, где она может находиться. Айгерим очень ответственный человек, поэтому она не могла бросить двух маленьких детей!» - говорилось в сообщении коллег. 

Несколько часов назад стало известно, что девушку обнаружили мертвой.

 В пресс-службе  ДВД на транспорте МВД РК подтвердили информацию, взяли расследование этого дела на контроль. Обстоятельства трагедии станут известны позже.

Айгерим Мусаева работала продюсером на канале Hit tv. Девушку похоронят завтра.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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