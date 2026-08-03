Журналистика и ИИ: проекты ТРК Президента РК представлены на медиафоруме в Санкт-Петербурге

На состоявшейся в рамках III Казахстанско-Российского медиафорума панельной сессии «Перспективы и вызовы для журналистики в эпоху ИИ и фейковых новостей», управляющий директор телеканала «Jibek Joly/Silk Way» Еркежан Күнтуган рассказала о подходах работы по производству контента, расширению географии присутствия ТРК Президента в международном информационном поле, агентства Kazinform.

В частности, Е.Кунтуган остановилась на успешных проектах, реализованных с помощью цифровых инструментов. Первым крупным международным проектом стал музыкальный проект «Silk Way Star», реализованный ТРК Президента РК и China Media Group. Совокупная аудитория проекта составила более одного миллиарда просмотров. Второй сезон музыкального шоу в этом году реализует China Media Group. Съемки проходят в китайском городе Иу.

Инструменты искусственного интеллекта активно используются для перевода, локализации и озвучивания контента на разные языки. Китайские и казахстанские ИИ-платформы адаптированы для решения таких задач, что позволяет значительно ускорить производство контента и обеспечить его высокое качество для международной аудитории на шести языках.

Еще один масштабный проект — «Игры Будущего», которые сейчас проходят в Астане. Техническая команда ТРК обеспечивает телевизионную съемку игр сразу на четырех крупных спортивных аренах для международной аудиторий. В оформлении эфира также используется ИИ технологии и ИИ-графика.

Е.Кунтуган отметила вклад «Газпром-Медиа» и «Газпром космические системы» в трансляцию «Игр Будущего» для аудитории 118 стран мира.

С применением ИИ успешно реализуются инклюзивные проекты. Осуществлен сурдоперевод детского контента «Фиксики» на казахском языке, создана собственная версия озвучки мультсериала «Маша и Медведь».

Касаясь обучения сотрудников ТРК Президента в области применения ИИ, Е.Кунтуган сообщила о сотрудничестве с международными партнерами, в том числе Al Jazeera и China Media Group, которые провели в Астане специальные тренинги.