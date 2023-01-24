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Журналистам запретили снимать и записывать судебный процесс по делу Кайрата Боранбаева

24 Января 2023, 12:06
Журналистам запретили снимать и записывать судебный процесс по делу Кайрата Боранбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналистам запретили снимать и записывать судебный процесс по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судья Сарыаркинского суда №2 Астаны Назгуль Бапакова заявила, что своими субъективными убеждениями журналисты пытаются заранее сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии, что недопустимо по закону.

По словам судьи, ранее на одном из интернет-ресурсов были распространены фрагменты видеозаписи из зала судебных заседаний, путем монтажа были добавлены субтитры. После того, как было сделано замечание на втором или третьем судебном заседании, данная запись была удалена.

«Свидетели обратились к суду о том, что они против того, чтобы их персональные данные и показания в суде распространялись в СМИ. В СМИ без согласия свидетелей распространяются их персональные данные, что нарушает положение статьи 10 закона РК о персональных данных и их защите», - сказала Назгуль Бапакова.

Суд постановил запретить представителям СМИ применение в зале судебного заседания аудиовидеозаписи. Данное решение обжалованию не подлежит.

Было отмечено, что журналистов пригласят на оглашение приговора.

Адвокат Кайрата Боранбаева Данияр Канафин заявил, что подготовит возражения на это решение судьи.

Ранее сообщалось, что в Астане начался суд над Кайратом Боранбаевым.

17 марта по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе был задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев.


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