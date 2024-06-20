Журналистам показали работу пограничников на Каспии

КНБ РК организовал трехдневный пресс-тур для представителей СМИ ко Дню журналистики. В рамках тура журналисты посетили пограничное отделение «Тупкараган», охраняющего государственную границу в Каспийском море, передает агентство Kazinform.

На второй день была организована экскурсия по территории пограничного отделения, показаны казарменные помещения, спортивные уголки и места для проведения занятий.

Стражи границы продемонстрировали гостям навыки ведения радиолокационного наблюдения за акваторией Каспия, а также действия тревожной группы при обнаружении нарушителей границы.

Журналистам было презентовано использование служебных собак по обнаружению и преследованию нарушителей по запаховому следу и выполнение команд в соответствии с общим курсом дрессировки.

Журналисты отметили, что работа пограничников требует не только физической, но и психологической подготовки. Многие из них впервые увидели профессиональную деятельность стражей границы.

Второй день пресс-тура позволил представителям СМИ непосредственно соприкоснуться с охраной морских рубежей, понять сложность и важность пограничной службы.