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    00:39, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Журналистам показали работу пограничников на Каспии

    Журналистам показали работу пограничников на Каспии
    Фото: КНБ РК

    КНБ РК организовал трехдневный пресс-тур для представителей СМИ ко Дню журналистики. В рамках тура журналисты посетили пограничное отделение «Тупкараган», охраняющего государственную границу в Каспийском море, передает агентство Kazinform.

    На второй день была организована экскурсия по территории пограничного отделения, показаны казарменные помещения, спортивные уголки и места для проведения занятий.

    Стражи границы продемонстрировали гостям навыки ведения радиолокационного наблюдения за акваторией Каспия, а также действия тревожной группы при обнаружении нарушителей границы.

    Журналистам показали работу пограничников на Каспии

    Журналистам было презентовано использование служебных собак по обнаружению и преследованию нарушителей по запаховому следу и выполнение команд в соответствии с общим курсом дрессировки.

    Журналистам показали работу пограничников на Каспии

    Журналисты отметили, что работа пограничников требует не только физической, но и психологической подготовки. Многие из них впервые увидели профессиональную деятельность стражей границы.

    Второй день пресс-тура позволил представителям СМИ непосредственно соприкоснуться с охраной морских рубежей, понять сложность и важность пограничной службы.

    Теги:
    Каспийское море Журналист КНБ Пограничники СМИ Граница Мангистауская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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