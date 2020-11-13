Журналист портала Strategy2050.kz стал победителем премии «Уркер»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Корреспондент информационного портала Strategy2050.kz завоевал Кайрат Жандыбаев награду в номинации «Лучший аналитический материал года» национальной премии в области печатной, радио- и интернет-журналистики «Уркер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В числе номинантов также были:

Нұрлан Оразғалиев, газета «Айқын»

Есімжан Нақтыбайұлы, портал Inbusiness.kz

Гүлім Еркінбек, портал BariBar.kz

Отметим, что национальная премия «Уркер» была учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и коммуникаций РК.

Победители определяются авторитетным жюри, в состав которого вошли известные общественные деятели, творческая интеллигенция и профессионалы в сфере журналистики.

Лауреатам премии вручаются статуэтки и по одному миллиону тенге.