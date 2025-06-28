Журналист меняет профессию: советник сельского акима

Мы побывали в Софиевском сельском округе Акмолинской области. Это село – яркий пример того, как работает реформа прямых выборов акимов. Напомним, с 2021 года в Казахстане жители сами выбирают сельских акимов. Это усилило обратную связь с населением, повысило доверие и подотчетность. Аким Софиевки Бекзат Сугиралиев в 2020 году был назначен по решению маслихата, а в 2024-м – избран уже на прямых выборах. За него отдали голоса 87% жителей. Корреспондент в роли помощника скрупулезно фиксировал все происходящее вокруг.

09:00. Документы, подписи и план дня

Утро начинается с почты. Вместе с акимом проходим в его кабинет. Первое, что бросается в глаза – чистый стол, аккуратно разложенные документы и карта округа на стене. Бекзат Сугиралиев – уроженец Софиевки, он знает местность как «свои пять пальцев». Почту читает внимательно, делает пометки. «Каждый документ должен быть подготовлен в срок. Мы не можем позволить себе халатность – село живет ежедневными задачами», - объясняет он.

Фото: Kazinform

Затем аким «нарезает» план специалистам – это благоустройство, финансы, земельные вопросы. В штате акимата всего восемь человек. Из них – пятеро госслужащих. Многое приходится делать в режиме многозадачности.

Фото: Kazinform

10:30. Объезд села: трава, мусор и… тополя

Мы садимся в машину и едем по селу. В этом году вдоль дороги посадили десятки молодых тополей. Вчерашний дождь дал им влагу, и деревья выглядят свежо. Аким выходит, осматривает саженцы, советуется с рабочими: «Прижились. Будем ещё высаживать осенью».

Фото: Kazinform

Дальше едем к участкам, где идёт покос травы. Два общественных работника уже на местах. Аким лично указывает, где косить, обращает внимание на участки у тротуаров. Благоустройство – это ежедневная задача, не разовая акция. Особенно летом.

Фото: Kazinform

Проезжаем мимо несанкционированной свалки. Аким рассказывает, что идут общественные слушания по проекту нового мусорного полигона. «Инвестор есть, проект проработан, и если население поддержит, будем дальше согласовывать».

12:00. Инвестор и большие планы

К зданию акимата подъезжает машина со столичными номерами. Приехал потенциальный инвестор – планирует открыть ферму по разведению КРС на 5000 голов. Мы обсуждаем выбор земельного участка, вопросы подключения инфраструктуры, оформление документов. Земля есть, интерес есть, теперь – расчеты, проект, согласования.

– Нам важно не просто привлечь бизнес, а чтобы он остался надолго. Чтобы создавал рабочие места и платит налоги в бюджет, – говорит Б.Сугиралиев.

Фото: Kazinform

14:00. Работа с энергосетями

После обеда в акимат приезжает специалист из Караганды. В Софиевке завершён второй этап ремонта дорог, установлено около 300 опор уличного освещения. Сейчас идут пусконаладочные работы по электросчётчикам.

Ранее объект перешёл в управление АРЭК. Это значит, что сельчане смогут заключать индивидуальные договоры и платить меньше: тариф снизится с 33 до 26 тенге за кВт/ч.

– Это важно для многих семей, в "новостройке" каждый тенге на счету, – говорит аким. Речь о жилом массиве, который считается новым районом.

15:30. Встреча в АРЭК и подготовка письма

Мы выезжаем в офис АРЭК, встречаемся с представителями компании. Обсуждаем, как ускорить процесс заключения договоров. По возвращении в акимат – сразу подготовка письма на имя генерального директора с просьбой ускорить решение вопроса. Документы готовим до 17:30.

Фото: Kazinform

Всё связано – дороги, свет, вода

Сейчас в селе завершается реконструкция дорог, заасфальтировано 15 км, проложены тротуары. Электроосвещение – в активной стадии. Идут суды с подрядчиком, который не выполнил договор. Но финансирование есть, и проект планируют завершить в этом году.

Фото: Kazinform

Также продолжается реконструкция сетей водоснабжения в новостройке – 28 км труб, стоимость проекта более 500 млн тенге. Уже выполнено 40% работ.

Бюджет села и налоги – всё остаётся внутри

Софиевский округ – один из тех, где благодаря предпринимательству увеличивается бюджет. Здесь зарегистрировано более 15 ИП, хозяйств и ТОО. За 5 месяцев текущего года в местный бюджет поступило свыше 30 млн тенге. План, по словам акима, уже выполнен.

- Чем больше людей прописано – тем больше налогов. А значит, больше возможностей развивать село, – поясняет он.

Семья, наследие и личная история

Бекзату Сугиралиеву – 31 год. Он женат, воспитывает троих сыновей.

– Старшему – 7, среднему – 5, младшему и месяца нет. Супруга, мама и дети живут в селе Коянды, по соседству, – говорит он с улыбкой.

Свою карьеру он начал землеустроителем, затем работал в районном акимате, прошёл путь от специалиста до главы округа. Его отец тоже был акимом – управлял селом Коянды, работал главным ветврачом в Софиевке. После смерти отца Бекзат достроил начатый им дом. «Это мой долг», – говорит он.

Почему не в город?

– Здесь мой дом, моя история. Конечно, когда дети подрастут – будем думать о столице. Но сейчас уезжать не планируем. В Кояндах есть и газ, и дороги, и школа, и вода. А в селе ты живешь ближе к земле, ближе к людям, – делится он.

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

20:00. День завершён – завтра всё по новой

Рабочий день сельского акима не заканчивается строго в 18:00. Вечером он подписывает документы, отвечает на звонки, проверяет, все ли выполнено. Когда уезжали – солнце клонилось к закату, молодые тополя вдоль дороги шелестели листьями. Возможно, именно в таких мелочах и проявляется смысл реформ: человек на своем месте, ответственный перед своими же людьми.

Фото: Kazinform