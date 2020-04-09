Журнал Vogue впервые выйдет с белой обложкой, в память о тех, чьи жизни унес коронавирус

МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Главный редактор Итальянского модного журнала Vogue Эмануэль Фарнети опубликовал в своем Instagram пост о том, что следующий выпуск журнала выйдет с белой обложкой. Он уточнил, что они выбрали белый цвет в знак «уважения, возрождения и молчания». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dailymail.

Идея о выпуске журнала с белой обложкой принадлежит креативному директору Фердинандо Вердери.

Эмануэль Фарнети сообщил, что они отбросили проекты, над которыми работали долгое время. По его мнению, концепция журнала не должна «уходить» от современных реалий.

Поделившись со своими пользователями в Instagram изображением белой обложки журнала, он написал: «Апрельский выпуск Vogue Italia выйдет 10 числа в следующую пятницу».

Объясняя выбор белого цвета для обложки журнала он написал: «Решение напечатать полностью белую обложку впервые в нашей истории было вызвано вовсе не отсутствием идей. Мы выбрали его, потому что белый цвет очень многозначен. Белый - это прежде всего цвет уважения. Белый - это перерождение, свет после тьмы, сумма всех цветов. Белый - это цвет униформы, которую носят те, кто рискует своей жизнью, чтобы спасти нашу».

Журнал также содержит первый в истории портфолио моды в карантине с фотографиями более 40 ведущих деятелей индустрии моды, в том числе Джиджи и Беллы Хадид.

Номер затрагивает важную тему моды эпохи карантина. Над номером работали более 40 сотрудников сообщества Vogue Italia (фотографы, модели, стилисты, креативные директоры, визажисты), которые использовали одежду из своих личных коллекций, чтобы создавать образы для себя, членов своей семьи или друзей посредством сети Интернет.