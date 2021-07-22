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Жумагулов и Морозов поднялись в рейтинге UFC

22 Июля 2021 14:00
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Жумагулов и Морозов поднялись в рейтинге UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт FightMatrix.com опубликовал обновленный рейтинг бойцов UFC в различных весовых категориях — среди них несколько казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В наилегчайшем весе выступает Жалгас Жумагулов (14-5) — после первой победы в UFC он поднялся на 20-е место среди всех бойцов промоушна в своем дивизионе (учитывая рейтинг файтеров из других промоушнов, казахстанец занимает 28-е место).

Сергей Морозов (17-5) также выиграл свой дебютный поединок в UFC и теперь занимает в промоушне 36-е место в легчайшем весе (общее — 71-е). Казах Дамир Исмагулов (23-1) расположился в UFC на 26-м месте (среди всех бойцов ММА в своем дивизионе он 38-й).

Шавкат Рахмонов (14-0) в полусреднем весе идет на 24-м месте (34-е — в общем рейтинге).


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