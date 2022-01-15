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Жумабай Карагаев освобожден от должности вице-министра энергетики РК

15 Января 2022 11:40
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Жумабай Карагаев освобожден от должности вице-министра энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

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Карагаев Жумабай родился в 1971 году в Атырауской области.

Окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области.

С декабря 2019 года — вице-министр энергетики РК.


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#Правительство РК   #Энергетика   #Назначения   #Минэнерго РК  
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