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Жумабай Карагаев освобожден от должности вице-министра энергетики РК
15 Января 2022 11:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».
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Карагаев Жумабай родился в 1971 году в Атырауской области.
Окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области.
С декабря 2019 года — вице-министр энергетики РК.
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