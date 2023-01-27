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Жумабай Карагаев назначен первым заместителем акима Мангистауской области

27 Января 2023, 16:00
Жумабай Карагаев назначен первым заместителем акима Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 27 января, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил активу региона нового первого заместителя акима, чья кандидатура была согласована с Администрацией Президента РК. Первым заместителем акима Мангистауской области назначен Жумабай Карагаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Жумабай Карагаев - выпускник государственной академии нефти и газа им. И. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений», кандидат технических наук.

Жумабай Карагаев имеет 22-ух летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе. В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Атырау.

Работал заместителем акима города Атырау. Занимал должность руководителя управления государственных закупок Атырауской области, руководителя управления энергетики и ЖКХ Атырауской области. Занимал должность акима Макатского района Атырауской области и заместителя акима Атырауской области.

С декабря 2019 года по январь 2022 года - вице министр министерства энергетики РК.

В ходе своего выступления Нурлан Ногаев отметил что в данный момент одними из основных вопросов в регионе является бесперебойное обеспечение населения питьевой водой, модернизация ТОО «МАЭК» и городских коммунальных сетей.

Аким области подчеркнул, что профессиональный опыт и знания Жумабая Карагаева должны быть направленны на решение имеющихся вопросов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам совещания глава региона дал ряд конкретных поручений Жумабаю Карагаеву.


Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
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