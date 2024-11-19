Жозеп Боррель проводит последнее заседание в роли Верховного представителя ЕС
Сегодня в Брюсселе под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепа Борреля проходит Совет по иностранным делам Евросоюза. Данная встреча министров иностранных дел ЕС вероятно станет последней для Жозепа Борреля на своей должности, передает собственный корреспондент Kazinform.
Планируется, что главы МИД 27 стран-членов Евросоюза обсудят актуальные внешнеполитические вопросы, в том числе ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, Грузии и отдельных странах Африки.
Традиционно Совет проходит под председательствованием Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, мандат которого истекает в текущем году.
Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик (77 лет), уроженец Каталонии, член Испанской социалистической рабочей партии. С 1 декабря 2019 года является Верховным представителем ЕС в составе Комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В августе текущего года глава европейской дипломатии посещал Казахстан с визитом.
Ожидается, что Жозепа Борреля сменит дипломат из Эстонии Кая Каллас, слушания по кандидатуре которой проходят в Европейском парламенте.