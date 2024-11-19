Жозеп Боррель проводит последнее заседание в роли Верховного представителя ЕС

Планируется, что главы МИД 27 стран-членов Евросоюза обсудят актуальные внешнеполитические вопросы, в том числе ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, Грузии и отдельных странах Африки.

Традиционно Совет проходит под председательствованием Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, мандат которого истекает в текущем году.

Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик (77 лет), уроженец Каталонии, член Испанской социалистической рабочей партии. С 1 декабря 2019 года является Верховным представителем ЕС в составе Комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В августе текущего года глава европейской дипломатии посещал Казахстан с визитом.

Ожидается, что Жозепа Борреля сменит дипломат из Эстонии Кая Каллас, слушания по кандидатуре которой проходят в Европейском парламенте.