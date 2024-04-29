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    23:40, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Жозеп Боррель посещает Саудовскую Аравию

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель
    Фото: eeas.europa.eu

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выехал в Эр-Рияд, Саудовская Аравия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе визита европейский дипломат примет участие в панельной дискуссии Всемирного экономического форума, проведет несколько двусторонних встреч с региональными игроками и участниками форума.

    В воскресенье Ж.Боррель принял участие в панельной дискуссии в рамках диалога заинтересованных сторон Всемирного экономического форума: «Север-Юг, Восток-Запад: восстановление доверия».

    На полях форума Верховный представитель ЕС проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, Египта Самехом Хасаном Шукри, Иордании Айман Сафади, Турции Хакан Фидан, главой президентского совета Йемена Рашадом Аль и министром иностранных дел Норвегии Эспеном Барт Эйде.

    В Европейской службе внешних действий отметили, что его участие предоставит возможность обсудить формирование прогресса по глобальным и региональным приоритетам в нынешних сложных геополитических и геоэкономических условиях; а также обсудить текущие проблемы, вытекающие из ситуации в регионе.

    Теги:
    Евросоюз Саудовская Аравия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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