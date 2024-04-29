Жозеп Боррель посещает Саудовскую Аравию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выехал в Эр-Рияд, Саудовская Аравия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В ходе визита европейский дипломат примет участие в панельной дискуссии Всемирного экономического форума, проведет несколько двусторонних встреч с региональными игроками и участниками форума.

В воскресенье Ж.Боррель принял участие в панельной дискуссии в рамках диалога заинтересованных сторон Всемирного экономического форума: «Север-Юг, Восток-Запад: восстановление доверия».

На полях форума Верховный представитель ЕС проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, Египта Самехом Хасаном Шукри, Иордании Айман Сафади, Турции Хакан Фидан, главой президентского совета Йемена Рашадом Аль и министром иностранных дел Норвегии Эспеном Барт Эйде.

В Европейской службе внешних действий отметили, что его участие предоставит возможность обсудить формирование прогресса по глобальным и региональным приоритетам в нынешних сложных геополитических и геоэкономических условиях; а также обсудить текущие проблемы, вытекающие из ситуации в регионе.