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Жомарта Ертаева осудили в Алматы

Автор:  
Данияр Дауталиев
16 Ноября 2020, 16:43
Жомарта Ертаева осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы суд приговорил Жомарта Ертаева к 11 годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приговором суда Жомарт Ертаев осужден на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Между тем ранее в пресс-службе суда сообщили, что Жомарт Ертаев признал вину, содействовал в расследовании уголовного дела, частично возместил ущерб, имеет несовершеннолетних детей.

Для него прокурор просил путем сложения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права заниматься коммерческой и финансовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, Жомарт Ертаев был задержан в мае 2018 года в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. По информации МВД РК, Ж. Ертаев находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.


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