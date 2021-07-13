«Жомарт түлек-2021»: жамбылцы развивают свою малую родину

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект «Жомарт түлек-2021» активно реализуется в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в рамках проекта «Жомарт түлек - 2021» выпускники жамбылских школ помогают родным селам.

По информации региональной службы коммуникаций, с начала проекта выпускники оказали спонсорскую помощь на 156 млн тенге.

Среди них выпускники Жамбылского района. Благодаря их меценатству, возведены объекты на общую сумму 14,9 млн тенге.

Так, предприниматель Андрей Тимофеев, один из бывших выпускников школы в Жамбылском районе, построил современную спортплощадку «Street Workout» в селе Гродеково, тем самым призвав местную ребятню вести здоровый образ жизни.

Это еще один реализуемый в регионе проект под названием «Поклонись родной земле». Игровая площадка состоит из более чем 20 различных тренажеров, которыми жители села могут пользоваться бесплатно.

«Мы благодарны спонсору за то, что в нашем селе появилась площадка «Street Workout». Хорошая возможность для детей провести время с пользой», - говорят жители села.

Новый спортивный объект, построенный в честь 30-летия независимости страны, открыл заместитель акима района Олжас Баккараев, он призвал население округа к соблюдению здорового образа жизни.

Появившееся в мире десять лет назад спортивное направление «Street Workout» динамично развивается во всех регионах Казахстана. А теперь оно стало доступно и для сотни молодых людей Гродековского сельского округа.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев неоднократно подчеривал важность этого проекта: «Основная цель - показать молодому поколению пример успешного жизненного пути жамбылцев, известных на родине, работающих в различных сферах жизнедеятельности, привлечь уроженцев нашего региона к решению социальных проблем родного края, распространить опыт реализации социальных инициатив, а также социально значимых проектов. За последние пять лет наши выпускники оказали спонсорскую помощь родной школе, родному селу на общую сумму 2 миллиарда тенге. В рамках проекта «Туған жер» предлагается реализовать более 30 социальных проектов на сумму 5,5 миллиарда тенге».

Среди именитых выпускников, известных уроженцев Жамбылской области, внесших весомый вклад в развитие страны, - Герой Труда Казахстана, народный артист СССР, актер и режиссер театра и кино, педагог, профессор Асанали Ашимов, руководитель Канцелярии Первого Президента РК Махмуд Касымбеков, государственный и общественный деятель, советский и казахстанский политолог Омирбек Байгельди, государственный и общественный деятель, ученый, писатель, академик Мырзатай Жолдасбеков, Халық қаһарманы Бахытжан Ертаев, Герой Труда Казахстана, отличник народного просвещения Казахской ССР Аягуль Миразова, народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев, экс-вице-спикер Мажилиса Парламента, председатель Совета директоров НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» Гульмира Исимбаева и многие другие.