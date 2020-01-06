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Жомарт Ертаев признал вину в суде

6 Января 2020 12:14
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Жомарт Ертаев признал вину в суде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алмалинском районном суде Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу Жомарта Ертаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судебный процесс проходит в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы. Председательствующий судья - Роман Селицкий. На скамье подсудимых - 37 человек. Уголовное дело насчитывает 700 томов. Обвинительный акт состоит из свыше 3,5 тыс. страниц. Судья также зачитал подсудимым их права.

«Вину признаю в полном объеме», - сказал Жомарт Ертаев, после того как был зачитан обвинительный акт.

Ранее сообщалось, что в Алматы начался суд над Жомартом Ертаевым.

Напомним, Жомарт Ертаев был задержан в мае 2018 года в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. По информации МВД РК, Ж. Ертаев находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.


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Ключевые слова: Алматы, Судебный процесс,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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