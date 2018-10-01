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Жолдастык-той в честь 195-летия Курмангазы отметили на астраханской земле
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Праздник казахской культуры «Жолдастык-той», посвященный 195-летию со дня рождения казахского народного музыканта и композитора Курмангазы Сагырбайулы, с размахом отметили в селе Алтынжар Володарского района Астраханской области, сообщается на сайте посольства РК в РФ.
В празднике приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов и спикер регионального парламента Игорь Мартынов, главы муниципалитетов, депутаты Думы Астраханской области, представители национально-культурных обществ, жители поселений.
«Имя Курмангазы Сагырбайулы навсегда вписано в мировую культуру, своим искусством он нес свет и добро, поднял понятия дружбы между народами до высочайшего уровня. Празднование юбилейной даты на Астраханской земле, где нашел вечный покой Курмангазы, - это дань уважения и любви к этому человеку наших народов, показатель крепкой дружбы и культурных традиций, которые связывают наши народы на протяжении многих веков», - отметил в приветственном слове консул РК в Астрахани Канат Шеккалиев.
Гуляния развернулись на территории регионального культурного центра им. Курмангазы. Астраханцы знакомили гостей праздника с биографией и наследием казахского музыканта и композитора, играли на национальных инструментах, пели и танцевали. На празднике была организована выставка работ местных умельцев. Гостей угощали блюдами казахской кухни.
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