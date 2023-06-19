«Жол жолға жалғасады, ел елге жалғасады» - глава МИД Беларуси встретил пословицей делегацию из Казахстана

МИНСК. КАЗИНФОРМ – Глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник упомянул казахскую пословицу, приветствуя казахстанскую делегацию в Минске. Встреча прошла в рамках официального визита заместителя Премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Беларусь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемый Мурат Абугалиевич, уважаемые казахские друзья. Прежде всего, хотел бы искренне поприветствовать вас на гостеприимной белорусской земле. Как гласит мудрая казахская пословица «Дорога с дорогой встречается, народ с народом сближается» - «Жол жолға жалғасады, ел елге жалғасады». Я думаю, что Ваш визит является лучшим подтверждением истинности этого выражения», - сказал Сергей Алейник в своем приветственном слове.

В свою очередь, Мурат Нуртлеу поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство и радушный прием и за приглашение посетить страну с официальным визитом.

Ранее сообщалось, что официальный визит заместителя Премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана стартовал сегодня с церемонии возложения цветов у монумента Победы.

К приезду главы МИД РК вокруг площади были вывешены флаги двух стран. В рамках подготовки к мероприятию в подземном переходе прозвучал гимн Казахстана.

После состоялась встреча с Президентом Александром Лукашенко.

Мурат Нуртлеу по итогам назвал встречу с главой Беларуси теплой и открытой..