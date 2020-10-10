Жогорку Кенеш утвердил Садыра Жапарова на пост премьер-министра Кыргызстана

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Жогорку Кенеш утвердил Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны. Депутаты также утвердили программу, структуру и состав правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

В зале присутствуют члены правительства.

Садыр Жапаров сообщил, что и.о. вице-премьер-министра Эркин Асрандиев отказался от своей должности.

Также в новом правительстве не будет Кашкара Джунушалиева, который занимал пост главы МВД.

Как сообщало ранее МИА «Казинформ», 5 октября 2020 года в Бишкеке на площадь Ала-Тоо вышли протестующие, которые потребовали не признавать итоги парламентских выборов, прошедших в Кыргызстане 4 октября. Затем они прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), позднее там вспыхнул пожар. Президент Кыргызстана призвал к благоразумию все политические силы страны, 7 октября Сооронбай Жээнбеков сделал очередное обращение к кыргызстанцам, в котором заявил о готовности к политическому диалогу. ЦИК Кыргызстана признала недействительными итоги парламентских выборов.

Министерство иностранных дел Казахстана 8 октября сделало заявление о ситуации с казахстанскими предприятиями в Кыргызстане, в связи с сообщениями о рейдерских захватах государственных объектов.

8 октября р уководители силовых, военных и правоохранительных структур приняли протокол по стабилизации ситуации в Кыргызстане. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 9 октября сделал очередное обращение к кыргызстанцам, в котором заявил о своей готовности уйти с поста главы государства, как только страна встанет на путь законности. В этот же день Президент Кыргызстана подписал указы об отставке правительства и премьер-министра, а также о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения.

Президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 9 октября приняли совместное заявление о событиях в Кыргызстане.