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    ЖК вместо детской площадки: прокуроры Жетысуской области выявили нарушения

    17 Мая 2023, 20:56

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуроры признали незаконным выделение земли под строительство многоэтажки в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее жители дома 2/1 по улице Кивилева через социальные сети выражали недовольство планами акимата о строительстве многоэтажного жилого дома вместо игровых площадок.

    Прокуратура обратила внимание на сигнал и установила, что земельный участок площадью 0,15 га частному лицу был предоставлен в нарушение статьи 48 Земельного кодекса вне конкурса и вопреки Генеральному плану развития города Талдыкоргана.

    «В этой связи, 16 мая прокуратурой Талдыкоргана в адрес местного исполнительного органа внесён акт прокурорского надзора с постановкой вопроса об отмене данного незаконного решения. Исполнение акта надзора находится на контроле прокуратуры», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Жетысуской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Генпрокуратура Строительство Жетысуская область
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