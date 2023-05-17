ЖК вместо детской площадки: прокуроры Жетысуской области выявили нарушения

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуроры признали незаконным выделение земли под строительство многоэтажки в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее жители дома 2/1 по улице Кивилева через социальные сети выражали недовольство планами акимата о строительстве многоэтажного жилого дома вместо игровых площадок.

Прокуратура обратила внимание на сигнал и установила, что земельный участок площадью 0,15 га частному лицу был предоставлен в нарушение статьи 48 Земельного кодекса вне конкурса и вопреки Генеральному плану развития города Талдыкоргана.

«В этой связи, 16 мая прокуратурой Талдыкоргана в адрес местного исполнительного органа внесён акт прокурорского надзора с постановкой вопроса об отмене данного незаконного решения. Исполнение акта надзора находится на контроле прокуратуры», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Жетысуской области.



