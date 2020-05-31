Жизни детей спасли прохожая и полицейский в Акмолинской области
КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Благодаря оперативным действиям полицейского и бдительности акмолинки удалось избежать угрожавшей детям трагедии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
По информации ведомства, 24 мая к участковому инспектору полиции Целиноградского РОП лейтенанту Даулу Абдрахманову обратилась обеспокоенная девушка с просьбой о помощи.
«Жительница Косши, как позже выяснилось, 23-летняя Сымбат Жагипарова, пояснила, что, проходя мимо одного из жилых дворов, увидела, как маленькая девочка стоит на подоконнике 5 этажа перед открытым окном. Полицейский незамедлительно направился по адресу проживания ребенка и обнаружил, что дверь квартиры заперта изнутри, а из щелей дверного проема исходит запах гари. Участковому удалось через закрытую дверь быстро убедить и объяснить напуганным детям, как ее открыть», - рассказали в ведомстве.
Оказавшись в задымленной квартире, страж порядка в первую очередь вывел в безопасное место 6-летнюю девочку, которая в поисках свежего воздуха находилась на подоконнике, а также ее 8-летнего брата. Выяснилось, что мама ребят, находясь в алкогольном опьянении, уснула, оставив на зажженной плите кастрюлю с едой. Лейтенант полиции своими силами предотвратил угрозу пожара, к этому времени подъехали и коллеги полицейского.
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