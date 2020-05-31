+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 24 °С
USD 411.54 EUR 458.13
RUB 5.84 CNY 57.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жизни детей спасли прохожая и полицейский в Акмолинской области

31 Мая 2020 20:34
Поделиться:
Жизни детей спасли прохожая и полицейский в Акмолинской области

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Благодаря оперативным действиям полицейского и бдительности акмолинки удалось избежать угрожавшей детям трагедии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 24 мая к участковому инспектору полиции Целиноградского РОП лейтенанту Даулу Абдрахманову обратилась обеспокоенная девушка с просьбой о помощи.

«Жительница Косши, как позже выяснилось, 23-летняя Сымбат Жагипарова, пояснила, что, проходя мимо одного из жилых дворов, увидела, как маленькая девочка стоит на подоконнике 5 этажа перед открытым окном. Полицейский незамедлительно направился по адресу проживания ребенка и обнаружил, что дверь квартиры заперта изнутри, а из щелей дверного проема исходит запах гари. Участковому удалось через закрытую дверь быстро убедить и объяснить напуганным детям, как ее открыть», - рассказали в ведомстве.

Оказавшись в задымленной квартире, страж порядка в первую очередь вывел в безопасное место 6-летнюю девочку, которая в поисках свежего воздуха находилась на подоконнике, а также ее 8-летнего брата. Выяснилось, что мама ребят, находясь в алкогольном опьянении, уснула, оставив на зажженной плите кастрюлю с едой. Лейтенант полиции своими силами предотвратил угрозу пожара, к этому времени подъехали и коллеги полицейского.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Общество,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив