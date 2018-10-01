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Жизненно важный антибиотик внесен в перечень бесплатных лекарств в РК

1 Октября 2018 09:25 753
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Жизненно важный антибиотик внесен в перечень бесплатных лекарств в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решение о создании 4 межрегиональных центров муковисцидоза на базе государственных больниц было принято по итогам встречи представителей Казахстанской ассоциации муковисцидоза с министром здравоохранения Елжаном Биртановым. На встрече также присутствовали представители Научного центра педиатрии и детской хирургии. Об этом сообщила в Фейсбук руководитель Казахстанской ассоциации муковисцидоза Индира Избасарова, передает МИА «Казинформ».    

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На встрече обсуждались проблемы пациентов, больных муковисцидозом.

Кроме того, как сообщила Индира Избасарова, министр поручил внести препарат колистин, жизненно важный антибиотик для больных муковисцидозом с синегнойной инфекцией, в перечень лекарственных средств для бесплатного обеспечения за счёт средств республиканского бюджета.

«От лица нашей организации хочу выразить глубокую благодарность Министерство здравоохранения Республики Казахстан и лично Елжану Амантаевичу Yelzhan Birtanov за внимание к нашему заболеванию и поддержку наших больных детей. А также благодарим Научный Центр педиатрии и детской хирургии за большую работу, осуществляемую для решения проблем пациентов с муковисцидозом», - написала Индира Избасарова.

«Помощник Минздрава» также поделился этой новостью в Фейсбук.

Муковисцидоз - системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

 

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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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