Жизненно важный антибиотик внесен в перечень бесплатных лекарств в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решение о создании 4 межрегиональных центров муковисцидоза на базе государственных больниц было принято по итогам встречи представителей Казахстанской ассоциации муковисцидоза с министром здравоохранения Елжаном Биртановым. На встрече также присутствовали представители Научного центра педиатрии и детской хирургии. Об этом сообщила в Фейсбук руководитель Казахстанской ассоциации муковисцидоза Индира Избасарова, передает МИА «Казинформ».

На встрече обсуждались проблемы пациентов, больных муковисцидозом.

Кроме того, как сообщила Индира Избасарова, министр поручил внести препарат колистин, жизненно важный антибиотик для больных муковисцидозом с синегнойной инфекцией, в перечень лекарственных средств для бесплатного обеспечения за счёт средств республиканского бюджета.

«От лица нашей организации хочу выразить глубокую благодарность Министерство здравоохранения Республики Казахстан и лично Елжану Амантаевичу Yelzhan Birtanov за внимание к нашему заболеванию и поддержку наших больных детей. А также благодарим Научный Центр педиатрии и детской хирургии за большую работу, осуществляемую для решения проблем пациентов с муковисцидозом», - написала Индира Избасарова.



«Помощник Минздрава» также поделился этой новостью в Фейсбук.

Муковисцидоз - системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.