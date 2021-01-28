Жизнь осужденному спасли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Своевременная медицинская помощь, оказанная сотрудником пробации, спасла жизнь осужденному, страдающему эпилепсией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, 25 января в службе пробации Бурабайского района ДУИС по Акмолинской области с утра в обычном режиме, согласно графику, началась​ регистрация - отметка ​ осужденных.

​«25-летний​ Глеб - один из подучетных районного отдела пробации, осужденный​ ​ к ограничению свободы за то, что едва не убил своего племянника, нанеся ему несколько ударов кухонным ножом в ходе возникшего конфликта за рюмкой водки. Поднимаясь ​ в тот день на крыльцо здания УП района, мужчина упал из-за начавшегося приступа​ эпилепсии.​ Глеб страдает этим заболеванием с детства, практически не учился в школе, окончил всего три класса», - проинформировала пресс-секретарь ДУИС по Акмолинской области Ирина Горнова.

В такой момент до приезда кареты скорой помощи нужна грамотная первая помощь. Сотрудники отдела вызвали скорую, но решили действовать самостоятельно, остерегаясь того, что медработники могут просто не успеть.

«Мгновенно вспомнил курсы оказания первой​ помощи при удушье, которым обучали в Павлодарском юридическом колледже. Ждать дальше было нельзя, он уже посинел и почти не дышал», - рассказал капитан юстиции Руслан Жайсенбаев.

К приезду кареты скорой помощи Глеб был уже на ногах и пытался благодарить своих спасителей. Пока это получалось с трудом: язык не слушался. Но это не самое страшное, главное – мужчина остался жив.