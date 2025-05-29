Жизнь на пересадку: как казахстанцы ждут донорские органы и борются за здоровье

В стране не хватает доноров

Трансплантация органов – это процесс дарения жизни другому человеку. Этот процесс может происходить как при жизни донора, так и после его смерти.

В Казахстане чаще всего выполняются операции по трансплантации почек. Спрос на этот орган очень высок. В 80% случаев донорами становятся родственники, что спасает жизнь больным. Сейчас в Астане в гемодиализном центре нет свободных мест. В столице около десяти аппаратов для искусственной очистки крови пациентов с почечной недостаточностью, а пациентов – сотни. Людмила Штендфельд проходит гемодиализ уже 16 лет. Все началось с гриппа, который впоследствии осложнился.

– Обращалась к врачам. Сначала думали, что сердце, лечили – не помогло. Потом узнала, что почки отказали. Сейчас обе почки не работают. Искали донора, но не нашли. Прихожу сюда, как на работу – полдня лежу, прохожу лечение. Живу за городом, а другого выхода нет, – говорит Л. Штендфельд.

Лечение в центре бесплатное. Услуги оказываются в рамках медицинского страхования. Среди пациентов гемодиализа есть и молодые люди. Пациенты покидают центр навсегда только при условии, что их донором стал родственник. Трансплантация органов от умерших доноров – редкость. Мейиржан Маден из Шымкента уже семь лет борется с заболеванием почек. Он ездил в Астану и Алматы за лечением, но безрезультатно. Последние годы жил благодаря диализу. Но недавно врачи сообщили радостную новость – почка подошла от отца. Операция прошла успешно.

Фото: скриншот с видео Jibek Joly

– Семь лет страдал. Объездил все места, где мог. Когда надежда уже почти пропала, врачи сообщили хорошую новость. Сейчас мое состояние становится лучше. Благодарен всем безмерно, – признался Мейиржан.

В Туркестанской области 19-летняя девушка пожертвовала часть своей печени своей матери. Эльвира – средний ребенок из пяти детей в семье. Шесть лет она наблюдала страдания матери, и сама предложила врачам свою печень. После положительных медицинских обследований сразу была проведена операция. Специалисты полностью удалили больную печень 48-летней пациентки и пересадили ей половину печени дочери.

Фото: скриншот с видео Jibek Joly

– Мама была в тяжелом состоянии, совсем бледная. Слава Богу, сейчас она в порядке. Я хорошо себя чувствую, уже через 2-3 дня смогла ходить. Все это благодаря врачам, им огромная благодарность, – говорит Эльвира Сахавиддинова.

Операция по пересадке печени длилась 6-7 часов. Операции матери и дочери проводились одновременно.

Главный врач Туркестанской областной клинической больницы Жанболат Дилдабеков отметил, что донор должен быть здоров, поэтому обследования проводятся тщательно.

Жанболат Дилдабеков/скриншот с видео Jibek Joly

В стране нет детской трансплантологии

В этом году в стране была успешно проведена сотая трансплантация сердца. 62-летний мужчина перенес инсульт и умер, а его родственники дали согласие на донорство органов. Получателем сердца стал 54-летний житель Алматы. Его состояние сейчас оценивается, как положительное, но до полного выздоровления он не хочет давать интервью. Гульмира Смаилова перенесла пересадку сердца 10 лет назад и вспоминает те дни с волнением.

– Операция на сердце – дело непростое. Сначала я боялась, мысли не давали покоя. Но я справилась со всем. Сейчас я благодарна судьбе – чувствую себя отменно. Регулярно прохожу осмотры у врачей, – рассказала Гульмира Смаилова.

Согласно статистике, в Казахстане 146 человек находятся в очереди на трансплантацию сердца, из них пятеро – дети. К сожалению, очередь сокращается из-за нехватки доноров. Множество людей умирают, так и не дождавшись сердца.

Фото: скриншот с видео Jibek Joly

– У нас нет детской трансплантологии, так как размеры сердца не подходят. Но мы стараемся подарить жизнь всем, кто в очереди. Это зависит от каждого из нас. Пришло время серьезно и с пониманием отнестись к этой сфере, – отметил директор Республиканского центра трансплантации и высокотехнологичной медицинской помощи Айдар Сейтказинов.

Кардиолог Тимур Лесбеков, который активно занимается трансплантацией донорских сердец, говорит, что живое сердце отличается от искусственного как небо и земля.

Фото: скриншот с видео Jibek Joly

— Донорское сердце может работать десятилетиями. Есть случаи, когда оно работало 30 лет. Наш первый пациент жил счастливой жизнью 13 лет после операции. Конечно, бывают случаи отторжения. Если оно приживается в течение года-двух, проблем больше не возникает. Но со временем могут появиться нарушения сосудов, и потребуется повторная операция, – сказал директор департамента корпоративного фонда «University Medical Center» Тимур Лесбеков.

В Казахстане работает 7 центров трансплантации. Несмотря на нехватку доноров, специалисты хорошо подготовлены, применяются современные технологии. Например, отечественные ученые недавно изобрели устройство для сохранения донорских органов до 24 часов – это вторая в мире и самая современная технология, аналог американской. Такие устройства особенно важны для сохранения и транспортировки сердца.

Проблемы трансплантологии

Главная проблема трансплантологии – нехватка трупных доноров. Врачи бьют тревогу, но эта сфера у нас не развивается. Это объяснимо: религиозные взгляды, страхи, менталитет и прочее. В Казахстане 85% органов берутся от живых доноров, тогда как за рубежом преобладает трупное донорство. Например, в 2024 году в стране было выявлено 86 доноров, из них только 10 согласились на трупное донорство. Органы взяли лишь у шести – у остальных органы оказались непригодны. Всего от этих шести доноров взяли 23 органа. Специалисты отмечают, что после 2018 года количество доноров резко упало. Это связано с изменением закона, отменившего презумпцию согласия.

Фото: скриншот с видео Jibek Joly

– Презумпция согласия означает, что если человек при жизни не выразил запрет на донорство, он считается согласившимся. В 2020 году в Кодекс о здоровье внесли изменения, отменившие такую презумпцию. В отличие от других стран, у нас теперь требуется согласие родственников, – пояснила заместитель директора Республиканского центра трансплантации и ВТМП Назгуль Жылгельдина.

Заведующий отделением трансплантации Национального научного онкологического центра Мэлс Асыкбаев отмечает в этом ключе, что среди стран СНГ лидирует Беларусь, где действует презумпция согласия и не требуется разрешение родственников.

Фото: скриншот с видео Jibek Joly

– Если в Казахстане будет принято такое решение, органы смогут брать без согласия родственников. Либо можно ввести презумпцию несогласия. Но нужно выбрать один из путей. Сейчас у нас действует система, когда для изъятия органов нужно согласие как донора при жизни, так и родственников, – говорит М. Асыкбаев

Как стать донором?

Желающие стать донорами могут подать согласие на трупное донорство через платформу Еgov, выбрав раздел «Здоровье» и заполнив анкету. Можно указать, от каких органов согласны отказаться, а от каких – нет.

Специалисты предлагают увеличить число доноров, но законодательство препятствует этому. Мы спросили мнение депутатов.

Фото: скриншот с видео Jibek Joly

– Это очень сложный вопрос. Это как банк, где хранятся органы. Кто-то дал согласие, потом можно забрать орган. Но как это реализовать законодательно? Ведь ни медицина, ни закон не могут дать 100% гарантии безопасности. Такие проблемы есть и в других развитых странах, и они их решают. Мы должны учесть их опыт. В Казахстане важно понимать, почему человек дает согласие. Человеческая жизнь – бесценна. Нужно тщательно разрабатывать законодательство, – сказал депутат Мажилиса Парламента РК Тансауле Сериков.

Ограничения на изъятие органов без согласия родственников введены для предотвращения нелегальной продажи органов. Однако черный рынок существует.

Ранее в Казахстане впервые была проведена тройная перекрестная трансплантация почек.