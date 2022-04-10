Жизнь кажется прожитой зря без путешествий – тревел-журналист Жулдыз Рахметова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В природе Казахстана можно увидеть отголоски Швейцарии, Аравийской пустыни, природных парков США. Именно этим уникальны наши края. С каждым годом интерес наших соотечественников к поездкам внутри страны только увеличивается. Корреспонденты МИА «Казинформ» побеседовали с Жулдыз Рахметовой – путешественницей, журналистом, телеведущей авторской программы «Большие города» на телеканале «Хабар 24».

Наша собеседница рассказала о туристическом потенциале страны, поделилась ценными советами о том, с чего нужно начинать свой небольшой трип.

На просторах сети мы наткнулись на видео Жулдыз, где она в национальном костюме стоит на краю урочища Бозжыра. Пользователей социальных сетей восхитила Мангистауская природа и красота казахской девушки в национальном костюме. Жулдыз поделилась историей создания живописных кадров.

«Эта была очень красивая съемка. Когда поднимался вопрос о строительстве отеля на урочище Бозжыра, мы отстаивали свою позицию - если решились, пусть строят на верхней панораме. Видео отснял мой хороший друг, фотограф Адилет Рахметолла. Мы отправились в эту местность с блогерами. Приехали чуть раньше, поэтому ждали наступления заката. Привезли из Актау национальную одежду. Однако у погоды были свои планы: поднялся сильный ветер, солнце садилось, а ветер не утихал. Несмотря на непогоду, на свой страх и риск решили отснять видео. Я не боюсь высоты, меня бы так не шатало, если бы не национальная одежда. Она действует как парашют. В каких-то моментах я просто присаживалась. Снимали на дроне, поставили созвучную казахскую музыку на фон - так появилось красивое видео. Это было сделано для души. Мы не ожидали, что людям так понравится. Мне кажется, что после просмотра этих кадров многие узнали о проблеме урочища Бозжыра», - поделилась путешественница.

Девушка часто делится красивыми кадрами и впечатлениями от поездок на просторах социальных сетей. Жулдыз ведет небольшой блог в Instagram, где ярко популяризирует внутренний туризм, также она является участницей клуба путешественников «Номад 4х4».

По словам Жулдыз, за последние два года казахстанцы массово ринулись во внутренний туризм.

«Я увлекаюсь путешествием формата 4х4 – на внедорожниках и экспедиционного формата: палатки, полевая жизнь, нет сети, кругом степь или горы. Для меня в этом заключается отличие путешественника от туриста, потому что путешественник смотрит то, что он хочет смотреть, а турист смотрит на то, что ему показывают. Что касается внутреннего туризма, думаю, в последние два года пандемия заставила казахстанцев путешествовать по своей стране. Появилась культура туров выходного дня. Наверное, для путешественников это не есть хорошо, потому что все классные места, которые знали и объездили, недобросовестные граждане просто испортили за один сезон, но при этом растет культура. Думаю, она и останется у людей, потому что у нас в Казахстане столько живописных мест: каньоны, барханы, крутые пики, горы, озера. Поющие барханы в Алматинской области ничем не хуже Аравийской пустыни, Чарынский каньон ничем не уступает Гранд-Каньону. Восточный Казахстан можно смело сравнивать со Швейцарией: ничего не тронуто, все красиво. Поэтому у нас есть, что посмотреть, однако, к сожалению, предстоит развивать культуру», - считает наша собеседница.

Увлекательное путешествие девушки началось еще в 2014 году. К слову, Жулдыз родилась в горной местности, в Кокшетау, поэтому не влюбиться в природу Казахстана просто невозможно.

«С тех пор начала осознанно путешествовать: планировать маршруты, закрашивать белые пятна на своей карте, которую сделала себе. Я родилась в Кокшетау. У нас невероятно красивая природа, кроме Борового, о котором все говорят, у нас есть прекрасные Кокшетауские сопки. Кокшетау находится в туристическом хабе - с трех сторон окружают три национальных парка: Бурабайский, Имантау-Шалкарская курортная зона, которая относится к Кокшетаускому национальному парку и Зеренды. В Кокшетау не рождаются люди не любящие природу. Поэтому с детства я ходила в горы, с родителями постоянно ездили купаться. В студенчестве много объезжала родные края. Однако это лучше назвать урбанистическим трипом, нежели путешествием. Пока мои друзья застревали в торговых центрах, я просто ходила по городу и рассматривала архитектуру, старые дома. Это стало моим главным увлечением. Спустя время меня пригласили стать телеведущей программы «Аcross the Kazakh land» на телеканале «Kazakh TV». Мы рассказывали зарубежным зрителям о туристическом потенциале Казахстана», - поделилась Жулдыз.

Тогда девушка совершила свою первую экспедицию на Джунгарский Алатау.

«Мы прокатались 14 дней. Если честно, я приехала с этой экспедиции и сказала, что больше никогда не поеду на экспедицию, потому что это было очень жутко. Впервые я провела столько дней в палатках, в горах, мылась в речке, чистила зубы в ледяной воде. Приехав сказала себе: больше никаких экспедиций. Тогда одна девушка проронила фразу: «Не зарекайся». И действительно, буквально через месяц осознала, что не могу сидеть на одном месте, мне нужно куда-либо уехать. Так с 2015 года в неделю один раз я выезжаю за город, без путешествий жизнь кажется прожитой зря», - отметила собеседница.

В ходе телефонной беседы девушка рассказала, какое путешествие оставило неизгладимое впечатление в ее памяти.

«Это было просто невероятно, когда впервые увидела Бозжыру! Я просто влюбилась в эту местность! Одним словом очень поразилась: как такая красота оказалась здесь? В том же году мне удалось побывать в Западно-Алтайском заповеднике. Эти края просто поразили меня. Мне кажется, что там веет другой энергетикой», - призналась Жулдыз.

Жулдыз Рахметова является членом Клуба путешественников «Номад 4х4», который действует с 2015 года. На сегодняшний день членами клуба являются около 100 человек. Девушка рассказала, как стать членом клуба.

«100 человек - это те, кто проехал дорогу, побывал на экспедициях. Чтобы стать членом клуба, нужно больше участвовать в экспедициях, показывать свою любовь к природе, желание и умение жить в полевых условиях - то, что ты можешь быть полезным. Мы проводим клубные выезды. Порой у нас появляются свободные позиции, допустим, необходим повар. В нашей страничке в Instagram пишем об этом. Люди отзываются, отвечают, что помогут с готовкой, кто-то имеет камеру. У нас есть такая традиция: если экспедиция занимает две недели, четвертый день является определяющим. Это непросто жить с одними и теми же людьми без связи, в горах, в степи, где нет воды, где, чтобы справить нужду, просто отворачиваешься. Мы всегда смеемся, что на четвертый день поездок у кого-то происходит нервный срыв, мы видим, как человек ведет себя на дороге. Настоящий путешественник - это современный номад, который готов кочевать, не ноет в непогоду, собирает свой спальник, ставит палатку. Важно не то, что ты кочуешь. Кочевать можно и на самолете. Самое главное качество – выносливость», - считает путешественница.

Девушка развеяла миф о том, что «путешествие – дорогое удовольствие».

«На самом деле это не так. Конечно же, нужно иметь небольшой бюджет. Порой у меня спрашивают, с чего начать путешествовать. У меня один и тот же совет: возьмите рюкзак, положите еду, напитки, теплую одежду и идите в ближайший национальный парк. Если вы живете в столице, летом можно просто сесть в электричку и отправиться в Боровое. Можно с рюкзаком посмотреть местность, погулять по лесу. Не нужно совершать трип в те края, которые ты не знаешь. Надо начинать изучать местности рядом. Также можно приобрести тур выходного дня и съездить на Селетинский каньон. На пути записывайте маршрут: как доехать, где ближайшие пункты остановки, отмечайте точки, скачайте карту. Огромный бюджет для путешествия не требуется», - рассказала Жулдыз.

Путешественница уже объездила все уголки Казахстана кроме Байконура и Тарбагатайского национального парка. В этом году она осуществит свою давнюю мечту – увидеть взлет ракеты в Байконуре.

«В этом году намерена совершить несколько зарубежных экспедиционных поездок. Для себя решила, что хочу точечно исследовать края как путешественник. В планах также изучить территорию Риддера. Я посещала эти края несколько раз, но мне хочется изучить местность детально, увидеть Каменную сказку. В августе планируется экспедиция по Тарбагатаю – горы Саур. Надеюсь, что в этом году попаду на взлет ракеты в Байконуре. Это моя мечта. В Казахстане у нас есть космодром, где я ни разу не была, а это нужно исправить», - добавила Жулдыз Рахметова.