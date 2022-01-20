Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В своем обращении от 11 января Глава государства анонсировал глобальный план реформ, направленных на улучшение благосостояния народа, считает главный врач поликлиники «UNIVER» из Актобе Жексенби Көптілеуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В тот день Глава государства выступил и анонсировал глобальный план реформ. Основные тезисы политического курса были направлены на улучшения благосостояния народа Казахстан. В ходе этого выступления я понял, что жизнь Казахстана уже не будет прежней», - отметил Ж. Көптілеуов.

Также он считает, что для дальнейшего развития сферы здравоохранения необходимо поднять авторитет медицины и медицинских работников, уделив особое внимание организации работы первичной медико-санитарной помощи.

«Я думаю для того чтобы поднять авторитет медицины и медицинских работников в обществе особое внимание надо уделить организации работы в первичной медико-санитарной помощи, а для того чтобы развивать медицину, надо поднять уровень медицинской помощи, использовать в ней высокие технологии», - считает главный врач поликлиники «UNIVER» .