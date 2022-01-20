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Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе

20 Января 2022 21:56
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Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В своем обращении от 11 января Глава государства анонсировал глобальный план реформ, направленных на улучшение благосостояния народа, считает главный врач поликлиники «UNIVER» из Актобе Жексенби Көптілеуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В тот день Глава государства выступил и анонсировал глобальный план реформ. Основные тезисы политического курса были направлены на улучшения благосостояния народа Казахстан. В ходе этого выступления я понял, что жизнь Казахстана уже не будет прежней», - отметил Ж. Көптілеуов.

Также он считает, что для дальнейшего развития сферы здравоохранения необходимо поднять авторитет медицины и медицинских работников, уделив особое внимание организации работы первичной медико-санитарной помощи.

«Я думаю для того чтобы поднять авторитет медицины и медицинских работников в обществе особое внимание надо уделить организации работы в первичной медико-санитарной помощи, а для того чтобы развивать медицину, надо поднять уровень медицинской помощи, использовать в ней высокие технологии», - считает главный врач поликлиники «UNIVER» .

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#Президент Казахстана   #Актюбинская область   #Здравоохранение   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Самал Ендибаева

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