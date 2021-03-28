Жизнь дороже, чем несоблюдение правил – общественный деятель о карантине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Общественного объединения «Ардагер» Баян Ахметжанова призвала казахстанцев соблюдать карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые казахстанцы, земляки! Мы столько времени терпели, находили силы и боролись, пытались сопротивляться коронавирусу, но пока он где-то поддается, где-то не поддается нашим усилиям. И если весь мир сегодня принял основную практику – ходить в масках, беречь друг друга, свою семью, давайте еще какое-то время потерпим, будем патриотами», - сказала Баян Ахметжанова в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

Она также отметила важность соблюдения санитарных норм.

«Мы все заботимся о своей семье, но выходя на улицу, общаясь с людьми, мы можем ведь принести эту заразу домой и поэтому хотелось бы сказать – давайте беречь себя, детей, старшее поколение. Надо нам быть дисциплинированными и постараться выстоять в это нелегкое время. Наверное, жизнь дороже, чем несоблюдение каких-то правил», - подчеркнула Баян Ахметжанова.

Общественный деятель высказалась за усиление карантинных мер при необходимости в городах Казахстана, в том числе и в Алматы. По ее словам, на сегодня ситуация складывается не лучшим образом в плане распространения коронавируса, выявляются новые штаммы КВИ и в этой связи принятые меры вызваны необходимостью не допустить более тяжелых последствий.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1596 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Четыре региона Казахстана по-прежнему находятся в «красной» зоне.