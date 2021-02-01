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    11:24, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Жизнь без локдауна: сколько казахстанцев нужно вакцинировать

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов пояснил, сколько казахстанцев нужно привить, чтобы вернуться к жизни без локдаунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Журналисты спросили главного государственного санитарного врача Казахстана о том, какой положительный эффект ожидается в целом от вакцинации?

    «Если мы создадим иммунную прослойку населения, хотя бы выше 50%, мы сможем наконец-то вернуться к нормальному социуму без ограничений, без карантинов, без локдаунов», - ответил Ерлан Киясов.

    По его словам, это будет самый положительный момент проведения вакцинации. Е. Киясов также отметил, что до конца текущего года в планах - до 6 миллионов доз вакцин.

    «Вообще, мы брали расчетные цифры до 10 миллионов граждан, чтобы привить. Хотелось бы это сделать, потому что на самом деле вы же понимаете, что коронавирус – очень опасная инфекция. Мы будем стараться. По крайней мере, у нас есть возможность для этого», - добавил главный государственный санитарный врач Казахстана.

    Сегодня, 1 февраля, в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

    Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек. Вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и так далее. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Безопасность Минздрав РК
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