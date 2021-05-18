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Живых сайгаков обнаружили во время утилизации в ЗКО: Минэкологии проведет расследование

18 Мая 2021 18:43
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Живых сайгаков обнаружили во время утилизации в ЗКО: Минэкологии проведет расследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии ответили на распространенную информацию в социальных сетях, где живых сайгаков хоронят заживо во время утилизации мертвых туш в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как ранее сообщалось, 13 мая 2021 года возле поселка Тау Жанибекского района ЗКО было обнаружено 372 мертвых туш сайгаков.

По предварительной информации, одна из причин гибели животных может быть связана с неблагоприятными погодными условиями в данной местности (проливные дожди и гроза с молнией), так как на тушах имеются следы поражения разрядом молнии.

Сбор и утилизация погибших животных проводились акиматом Тауского сельского округа на нескольких участках.

«В связи с произошедшим инцидентом Комитет сообщает о том, что осуждает любое жестокое обращение с животными и проявляет нулевую терпимость в отношении нарушителей законов в этой области. Данный вопрос взят под контроль Комитета», - сообщили в Комитете.

«То, что произошло, крайне неприемлемо. Поэтому, мы намерены ходатайствовать в ДВД для проведения тщательного расследования по данному факту. По итогам те, кто допустил такое халатное отношение к невинным животным, должны быть призваны к ответственности», - прокомментировала пресс-секретарь Минэкологии Самал Ибраева.


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#Западно-Казахстанская область   #Происшествия   #Экология   #Другие государственные органы  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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