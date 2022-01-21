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Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ

21 Января 2022 19:02
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Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Француз Франсуа Камаррок уже несколько лет проживает в Алматы. Здесь он встретил свою вторую половинку, что и подтолкнуло его надолго остаться в наших краях. В связи с последними происшествиями в Казахстане он записал видеообращение, где выражает свое возмущение касательно распространяемых в французских СМИ новостях о январских событиях. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Франсуа Камаррок является пилотом рейсовых авиалиний, командиром корабля DHC-8 Q400. Он возмутился новостями о Казахстане, распространяемых в французских СМИ, где по его словам, искажается информация.

«Мне кажется, единственным ориентиром некоторых французских журналистов является фильм «Борат», который они смотрели. Это все, что они видели? Думаю, следует взглянуть с другого ракурса, потому что это совсем не тот Казахстан, который они представляют себе. За четыре года, проведенные тут, я познакомился с удивительным казахским народом – людьми невиданной щедрости, с удивительной культурой. А французские СМИ распространяли новость о том, что полиция убивает людей на улице. Совершенно нет так! Это полицейских убивали. Я находился в Алматы в этот очень тревожный период. Я слышал выстрелы, однако полиция не стреляла в мирных граждан и митингующих. Они стреляли по экстремистам, потому что те, в свою очередь, стреляли в полицейских. Кому отрезали головы во время этих событий? Кого раздевали догола при температуре -5/-10°С на улице и заставляли бегать? Кто раздевал этих парней? Это не казахи! Потому что казахи так не поступают. Казахи - это очень приветливые, добрые люди, которые гордятся своим народом, они не поступят так со своими братьями и сестрами», - отметил Франсуа Камаррок.

По его словам, в связи со сложившейся обстановкой в стране Правительство вместе с Президентом сразу же приняли оперативные меры.

«Они поняли, что это не казахи. Очевидно, что это были другие люди, приехавшие не знаю даже откуда. Президент обратился за помощью к России, Армении, другим странам-членам ОДКБ, чтобы поддержать мир в стране. Но даже они не стреляли по мирному народу. Я все это время находился в Алматы и наблюдал за происходящим, выходил на улицу. И я не видел полицейских, которые нападали на меня. Напротив, я видел, как люди помогали друг другу. Хочу призвать всех не распространять недостоверную информацию. Повторюсь, я многие годы провел в Канаде, в Африке, теперь живу в Казахстане. Я много путешествовал, беседовал с людьми, но никто в Казахстане ко мне не проявлял агрессию, уж тем более полицейские», - рассказал очевидец.


Франсуа Камаррок призвал всех соблюдать спокойствие, читать достоверные источники и доверять проверенной информации.



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#Алматы   #СМИ   #Видео   #Общество   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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