Живодеры пытались утопить собаку в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Брошенную в реку Урал тонущую собаку с привязанным кирпичом спасли волонтеры в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О тонущей в реке Урал собаке мне сообщили очевидцы. Мы сразу же отправились к указанному месту. Собака каким-то образом смогла выбраться на мель и была жива, но лежала без движения. По всей видимости, в воде она пробыла долго и выбраться на мель ей, конечно, стоило огромных сил. При этом явно она получила и переохлаждение в холодной воде с сильным течением. Собака небольшая, но поднять ее и вынести на берег было трудно. Почему стало понятно, когда мы ее подняли: у нее были связаны ноги, а к шее веревкой был привязан кирпич», - рассказал кинолог и волонтер фонда «Доброе сердце» Мамучар Джабасов.

Собаку волонтеры сразу же привезли домой, проделав все необходимые реанимационные процедуры. Она пришла в себе, поела. Но от бессилия и полученного стресс пока встань не может.

Это не первый случай жестокого обращения с собаками в Атырау, который благодаря соцсетям получил громкий резонанс. Ранее в соцсетях появлялось видео, как собаку душат дверцей холодильника. Волонтеры спасли собаку и у нее нашелся хозяин в США, куда ее и переправили. Еще один резонансный случай - собаку, привязав за веревку к машине волокли по улице.