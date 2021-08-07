Живодеров стало больше – статистика
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране увеличилось количество случаев жестокого обращения с животными, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.
Согласно приведенной статистике, за полгода в стране зарегистрировали 33 случая жестокого обращения с животными — на 6,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Помимо этого, было зарегистрировано 48 случаев незаконной охоты, 132 случая незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений, 135 случаев незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных.
При этом пострадали и защитники природы. Так, в текущем году было зарегистрировано три случая насилия в отношении государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря.
В региональном разрезе больше всех жестоко обращались с животными жители Алматинской области, столицы и Шымкента. В каждом из этих регионов с начала текущего года зарегистрировали по 5 таких уголовных правонарушений.
Четвертую и пятую строчки печального рейтинга заняли Алматы и Карагандинская область.
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