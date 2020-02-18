«Живая» библиотека заработает в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Необычный проект «Живая» библиотека» реализуют в городе Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр развития молодежных инициатив управления информации и общественного развития Павлодарской области совместно с молодёжным общественным объединением «Социально-волонтёрский центр» в рамках Года волонтёра планирует провести проект «Живая» библиотека». Проект представляет собой встречу с интересными людьми, каждый из которых образно будет считаться интересной непрочитанной «книгой» со своей уникальной судьбой. А то, что несколько таких людей соберутся вместе и будут по очереди рассказывать о своей жизни пришедшим на встречу с ними людям или, говоря метафорично, «читателям», решено назвать «библиотекой», отметили организаторы.

«Проект помогает людям избавиться от стереотипов и повысить уровень взаимопонимания в обществе посредством встречи между людьми, которые в обычной жизни не имеют возможности поговорить друг с другом. Это помогает работать с предрассудками и стереотипами, осознавая их», - сообщили журналистам в центре развития молодёжных инициатив управления информации и общественного развития Павлодарской области.

Первый рассказчик-«книга» - Данияр Абишев, также известный как Фантом - директор общественного фонда «Just Fly Crew» и руководитель танцевального центра «FLOW». Он будет ломать стереотипы: я слишком «деревянный» для танцев, у меня нет особого таланта; слишком сложно, я не научусь; танцевать - это не серьёзное занятие; танцами не заработаешь».

Другая «книга» - это путешественник на велосипеде Денис Желнин. Стереотипы, которые он намерен опровергнуть: путешествия - это дорого; в Казахстане холодная погода, путешествовать можно только на машине и самолётах; в палатке невозможно спать, можно замёрзнуть.

«Следующая «книга» - «железный человек» Женисбек Кадырулы. Стереотипы: страх утонуть; страх износить свой организм; «Iron man» - это чуть тяжелее триатлона», - добавили в павлодарском ЦРМИ.

А «книгой» номер четыре будет инвалид-предприниматель Каламуш Бакберген. Каламуш будет рушить следующие стереотипы: чтобы быть предпринимателем, нужно им родиться; управлять своим делом – это очень сложно; чтобы открыть бизнес, нужны большие финансы.

«Живая» библиотека» откроет «двери» 22 февраля в 13:00 в ЦРМИ по улице Ломова, 38.