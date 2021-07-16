Жителю Уральска грозит уголовное наказание за взятку полицейскому

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Житель Уральска хотел «решить» свои проблемы с законом и предложил следователю денежные средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Cледователь тут же доложил об инциденте руководству, теперь в отношении подследственного возбуждено еще одно уголовное дело за дачу взятки.

Управлением собственной безопасности ДП ЗКО установлен факт дачи взятки должностному лицу. Подозреваемый для решения уголовного дела в его пользу предлагал денежные средства следователю Зачаганского отдела полиции УП города Уральск.

«Следователь Зачаганского отдела полиции при исполнении своих служебных обязанностей, предотвратив незаконные действия со стороны гражданина, не допустил коррупционного правонарушения», – прокомментировал начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов.

Мужчина задержан в момент передачи денег. Теперь он будет привлечен к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу по статье 367 УК РК.

