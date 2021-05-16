Жителю Риддера грозит пожизненное лишение прав

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В районе промышленной базы в Риддере сотрудниками полиции был задержан 37-летний житель города, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль управления автомобилем. Ранее мужчина был лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.

Как сообщили в полиции, по данному факту начато досудебное расследование по статье 346 части 1 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения).

В настоящее время водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. За совершение данного уголовного правонарушения предусмотрено лишение свободы до 5 лет и пожизненное лишение права управления транспортным средством. Досудебное расследование продолжается, пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Необходимо отметить, что за истекший период 2021 года в территориальных подразделениях Департамента полиции в рамках досудебного производства зарегистрированы 33 факта управления транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения, по 24 фактам состоялись обвинительные приговоры.