19 Июля 2022 04:27

Жителю Кокшетау грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животным

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Уголовная ответственность за убийство собаки грозит 53-летнему жителю областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление жительницы областного центра, проживающей в частном секторе по ул. Ауэзова. По словам женщины, 53-летний сосед задушил ее собаку, находящуюся на привязи.

«Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что заявительница проживает в частном доме на четырех хозяев. В ночь на 15 июля мужчина, проживающий по соседству, для того, чтобы успокоить лающую собаку, потянул за поводок, однако, не рассчитав силы, задушил питомца. Тело собаки женщина обнаружила лишь утром и сразу же обратилась в полицию», - отметили в ведомстве.

По факту полицейские начали досудебное расследование по ч.2 ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животными».

Мужчина проживает один и злоупотребляет спиртными напитками. В ночь совершения преступления горожанин, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности происшествия устанавливают полицейские.

«Согласно санкции статьи, данное деяние наказывается штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток», - резюмировали в ведомстве.