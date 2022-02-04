Жителю Алматы удалось подтвердить гражданство через 11 лет после потери документов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спустя 11 лет алматинец смог подтвердить гражданство и получить документы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудниками миграционной службы Казахстана проводится работа по выявлению лиц, проживающих без документов, без регистрации и не имеющих гражданства.

«Люди в связи с отсутствием документов ограничены в получении услуг здравоохранения, образования, оформления необходимых пособий и пенсий, также не имеют возможности официально трудоустроится. Выявление таких лиц представляет определенную сложность, так как определение принадлежности к гражданству Казахстана и дальнейшее оформление на удостоверение личности имеет явочный характер. Граждане, получающие удостоверение личности, оформляются на документы, удостоверяющие личность гражданина Республики Казахстан. После подтверждения их принадлежности к гражданству РК», - рассказал начальник Управления миграционной службы департамента полиции города Алматы Асхат Бутунчинов.

55-летний Алексей Низамов спустя 11 лет получил документы, позволяющие оформить удостоверение личности гражданина РК.

«История этого мужчины похожа на множество других. Уроженец города Алматы в 2011 году выехал в Российскую Федерацию. Оформил документы на переезд и постоянное место жительство. Снялся с местного учета, но по каким-то причинам не смог в соседнем государстве зарегистрироваться и получить паспорт гражданина РФ. В России перебивался мелкими заработками. Далее, приехав на родину, не смог получить регистрацию, его не было ни в одной базе. При содействии Консульской службы МИД гражданин Низамов получил ответы на запросы. Он документирован как гражданин Казахстана», - резюмировал Асхат Бутунчинов.