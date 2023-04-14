Жителю Аксу могут запретить употреблять алкоголь

АКСУ. КАЗИНФОРМ - Жительница Аксу обратилась в полицию о принятии мер в отношении сожителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал, выражался нецензурной бранью в ее адрес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Участковый инспектор составил на мужчину административный протокол по второй части статьи 73 КРКоАП, так как горожанин совершил правонарушение повторно в течение года. Также вынесли защитное предписание на 30 суток. Материал направят в суд для привлечения нарушителя к ответственности. Кроме того, полицейские подают ходатайство в суд о применении к мужчине особых требований», – сообщил начальник управления местной полицейской службы Куаныш Мустафинов.

Правоохранители добавили, что одна из действенных мер в отношении семейных дебоширов – установление особых требований к поведению. Человеку запрещают употреблять алкогольные напитки, и он обязан отмечаться в участковом пункте полиции. Меру применяют как наряду с наложением административного взыскания, так и вместо него при освобождении нарушителя от административной ответственности.

В регионе установили особые требования к поведению 222 семейных дебоширов.

С начала года в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировали 1055 правонарушений.